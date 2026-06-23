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Extern· 2 min citire
Val de căldură extremă în Europa: primele victime și incendii devastatoare
Caniculă Franța/ Profimedia
Publicat23 iun. 2026, 07:41
SursăRealitatea PLUS
Europa se sufocă sub un val extrem de caniculă. După temperaturile record au fost înregistrate și primele victime, dar și incendii masive de vegetație. De la Franța și Spania, până în Italia și Peninsula Iberică, autoritățile sunt în alertă, iar specialiștii avertizează că astfel de episoade de căldură devin tot mai periculoase în următoarele săptămâni.
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