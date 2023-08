Zeci de mii de vizitatorii s-au îmbulzit la o grădină zoologică din provincia Zhejiang din estul Chinei pentru a vedea un urs special care pare că are chip de om.

Vizitatorii au venit la gradina zoologică după ce un videoclip cu ursul cu chip uman a devenit viral și a provocat dialoguri aprinse despre veridicitatea imaginilor.

În videoclipul difuzat de aproape o săptămână (de pe 27 iulie, n.r.), postat joia trecută, ursul soarelui poate fi văzut stând pe picioarele din spate și întinzându-și gâtul în timp ce se confruntă cu vizitatorii care privesc din afara incintei sale, înainte de a se așeza înapoi.

GRIZZLY MAN? A zoo in eastern China is denying suggestions some of its bears might be people in costumes after photos of the animals standing like humans circulated online. https://t.co/zDkDnkg9oG pic.twitter.com/TXdb2kARVa — ABC News (@ABC) August 1, 2023

Numărul de vizitatori de la grădina zoologică a crescut cu 30%, până la aproximativ 20.000 pe zi, de când ursoaica Angela se află în centrul discuțiilor intense de pe rețelele sociale chineze în ultimele zile.

Conducerea grădinii zoologice a negat însă că unii dintre urșii săi ar putea fi de fapt oameni îmbrăcați în costume, după ce au apărut fotografiile și videoclipurile cu animalele stând ca oamenii, în poziție bipedă.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China\"s social media as a video showed the world\"s smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

Grădina Zoologică din Hangzhou a precizat că urșii soare din Malaezia sunt mai mici decât alți urși și arată diferit.

„Unii oameni cred că stau ca o persoană. Se pare că nu mă înțelegeți prea bine”, se menționează în mesajul de pe pagina gradinii zoologice.

„După ce am văzut acest urs stând în picioare pe internet, am vrut să văd cum arată în viața reală, așa că am venit aici”, a spus un bărbat pe nume You, care a adăugat că a crezut doar pe jumătate ce a văzut in imaginile din online, relatează channelnewsasia.com.

Un alt vizitator, Qian Ming, a declarat la o televiziune locală că după ce a văzut videoclipul cu ursul a luat trenul către grădina zoologică să se convingă dacă este adevărat.

„Am călătorit noaptea trecută să ajungem aici. Urșii sunt atât de drăguți", a spus acesta.

Iar când ursoaica Angela s-a ridicat în două labe, unii internauţi au spus că arată ca cineva care poartă un costum de urs.

„Dacă este un fals, merită un Oscar pentru efectele speciale”, a spus un alt utilizator, pe platforma de microblog Weibo.

Urșii soare au dimensiuni comparabile cu ale unor câini mari, cu o înălțime de cel mult 1,3 m când stau pe labele din spate, în comparație cu până la 2,8 m pentru urșii grizzly și alte specii de urs, mai explică grădina zoologică.

„Grădina noastră zoologică este administrată de guvern, aşa că nu s-ar întâmpla astfel de situaţii.

Temperatura vara este de aproape 40 de grade, dacă îţi pui un costum de blană, cu siguranţă nu ai putea rezista mai mult de câteva minute fără să leșini de cald”, a mai transmis conducerea grădinii zoologice.

Grupul pentru drepturile animalelor PETA a transmis că aceste discuții depsre ursul cu chip uman arată de fapt că toate animalele de la grădina zoologică ar trebui mutate în sanctuare şi rezervaţii pentru animale sălbatice care pun preț pe „bunăstarea animalelor”.