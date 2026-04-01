Trump se adresează naţiunii pe tema războiului din Orientul Mijlociu, după ce a anunţat că SUA vor ”pleca” din Iran ”foarte în curând”

Preşedintele american Donald Trump urmează să se adreseze naţiunii pe tema Războiului din Iran, a anunţat pe X Casa Albă. Evenimentul va avea loc la ora locală 21.00, (joi, 3.00, ora României).

Potrivit purtătoarei de cuvânt a președinției americane, Karoline Leavitt, „președintele Trump se va adresa națiunii pentru a oferi noi informații importante despre Iran”.

Anunțul Casei Albe vine la scurt timp după ce liderul american a declarat că Statele Unite ar urma să „plece” din Iran „foarte curând”, în două-trei săptămâni.

Sfârșitul operațiunii militare Epic Fury nu depinde nici de negocierile cu Teheranul și nici de situația din Strâmtoarea Ormuz, a mai precizat Trump, potrivit news.ro.

