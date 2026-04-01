Trump se adresează naţiunii pe tema războiului din Orientul Mijlociu, după ce a anunţat că SUA vor ”pleca” din Iran ”foarte în curând”
Trump ar urma să anunțe concret planurile de viitor în Iran
Preşedintele american Donald Trump urmează să se adreseze naţiunii pe tema Războiului din Iran, a anunţat pe X Casa Albă. Evenimentul va avea loc la ora locală 21.00, (joi, 3.00, ora României).
Potrivit purtătoarei de cuvânt a președinției americane, Karoline Leavitt, „președintele Trump se va adresa națiunii pentru a oferi noi informații importante despre Iran”.
Anunțul Casei Albe vine la scurt timp după ce liderul american a declarat că Statele Unite ar urma să „plece” din Iran „foarte curând”, în două-trei săptămâni.
Sfârșitul operațiunii militare Epic Fury nu depinde nici de negocierile cu Teheranul și nici de situația din Strâmtoarea Ormuz, a mai precizat Trump, potrivit news.ro.
- 07:50 - Război în Orient: Emisarii lui Trump ajung sâmbătă la Islamabad; Iranul nu își confirmă participarea
- 23:51 - Netanyahu afirmă, după o discuție cu Trump, că are „libertate de acțiune” în Liban
- 23:47 - Kremlinul tună și fulgeră, după noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. „Vom lua măsuri de represalii. Acestea vor fi dure”
- 23:20 - Fost agent CIA, dezvăluiri explozive despre România: Cum s-ar fi implicat în cumpărarea unei mine de argint
