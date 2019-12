Scene șocante în Brazilia. Mașini înghițite de pământ

Capcana uriașă s-a produs în apropierea unui şantier din orașul Brasilia, iar autoritățile cred că lucrările nu au fost bine consolidate.

Maşinile care au ajuns una peste cealaltă în groapa adâncă erau parcate la marginea șoselei. Din fericire în momentul în care s-a surpat pământul nimeni nu se afla în zonă, așa că nicio persoană nu a fost rănită.

A giant sinkhole swallowed up at least four cars in the capital of Brazil, Tuesday, December 10.

It happened when a road next to a building site in Brasilia partially collapsed. (AP) pic.twitter.com/KntDCUIiX3