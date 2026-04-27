Reuniune de criză la Casa Albă: Trump analizează opțiunile SUA în conflictul cu Iranul

Sursă: Realitatea.net

Președintele american Donald Trump își va reuni luni echipa de securitate națională și de politică externă, într-o întâlnire de criză dedicată blocajului negocierilor cu Iranul. Potrivit unor surse, discuțiile vor viza impasul actual din negocierile cu Teheranul și opțiunile posibile pentru următoarele etape ale războiului.

Informația este relatată de jurnalistul Barak David de la Axios, cunoscut pentru sursele sale din zona diplomatică/securitate și preluată de ABC News.

Surse citate de postul american ABC afirmă că administrația Trump este tot mai încrezătoare în efectele blocadei navale impuse porturilor iraniene , dar și tot mai sceptică în privința șanselor ca discuțiile cu actualii negociatori iranieni să ducă la rezultatele dorite .

În paralel, Axios notează că Iranul a transmis Washingtonului o nouă propunere, care ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea războiului , urmând ca dosarul nuclear să fie discutat ulterior. ABC subliniază însă că condițiile Teheranului sunt „mult sub liniile roșii” stabilite de administrația americană .

Advertising

Advertising

Reuniunea de la Casa Albă are loc în contextul în care tentativele de relansare a negocierilor din Pakistan au eșuat, iar tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate. În același timp, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi se află luni în Rusia, unde urmează să fie primit de președintele Vladimir Putin, într-un nou efort diplomatic al Teheranului de a-și consolida sprijinul internațional .