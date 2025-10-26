Atac devastator cu drone asupra Kievului

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, capitala Ucrainei a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene. Potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar aproape 30 au fost rănite, dintre care șapte sunt copii.

Exploziile s-au produs în jurul orei 2:35, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost imediat activate. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că o clădire de nouă etaje din districtul Desnianskyi a fost lovită direct, iar un alt imobil de 16 etaje a fost cuprins de flăcări. Imaginile difuzate pe rețelele sociale surprind incendii violente și echipe de intervenție care acționează printre dărâmături.

Lituania închide frontiera cu Belarus

Pe fondul noilor incidente aeriene, Lituania a anunțat închiderea ultimelor două puncte de trecere a frontierei cu Belarus, măsură însoțită de suspendarea temporară a zborurilor de pe aeroportul din Vilnius.

Decizia vine după un nou incident cu baloane provenite din Belarus, care ar fi transportat țigări de contrabandă, potrivit autorităților de la Vilnius. Premierul Inga Ruginienė a declarat că este a patra încălcare a spațiului aerian lituanian în decurs de o lună. Belarus, condus de Aleksandr Lukașenko și considerat un aliat apropiat al Moscovei, respinge acuzațiile privind provocările aeriene.

Trump refuză o întâlnire cu Putin fără perspective de pace

În plan diplomatic, președintele american Donald Trump a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin „decât dacă există o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina”.

„Nu vreau să pierd timpul. Am avut o relație corectă cu Putin, dar ceea ce se întâmplă acum este profund dezamăgitor”, a spus Trump la bordul Air Force One. Casa Albă a confirmat că o eventuală întrevedere nu este exclusă, însă aceasta ar trebui să aibă „un rezultat concret și pozitiv”.

Rusia confirmă contacte cu echipa lui Trump

La Moscova, Kirill Dmitriev, emisar special al Kremlinului, a afirmat într-un interviu pentru Fox News că există contacte neoficiale între reprezentanți ai Rusiei și membri ai administrației Trump. Oficialul rus a susținut că „orice acord de pace trebuie să reflecte interesele legitime ale Rusiei” și a lăudat abordarea pragmatică a președintelui american, despre care a spus că „a evitat declanșarea unui al Treilea Război Mondial”.

Dmitriev a criticat noile sancțiuni impuse de Washington companiilor Rosneft și Lukoil, precizând că „niciun tip de presiune economică nu va schimba poziția Moscovei”.