Un individ a detonat un dispozitiv exploziv

Potrivit autorităților ucrainene, un bărbat a scos un dispozitiv exploziv în momentul verificării actelor, declanșându-l imediat după aceea. Deflagrația a fost extrem de puternică, provocând moartea instantanee a atacatorului și a trei femei aflate în apropiere, una dintre ele fiind polițistă de frontieră.

Conform Ukrainska Pravda, printre cei 12 răniți se numără doi militari și zece civili. Victimele au fost transportate de urgență la spitalele din zonă, iar starea unora este critică.

Poliția a anunțat că autorul atacului era un tânăr de 23 de ani din Harkov, care fusese anterior reținut pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în vestul țării. „Bărbatul a murit în ambulanță, la scurt timp după explozie”, a declarat Andrii Demcenko, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri.

Primele informații indică faptul că dispozitivul detonat ar fi fost o grenadă, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte și motivul atacului.

Imediat după incident, zona gării a fost evacuată, iar autoritățile au instituit un perimetru de securitate. Echipe de geniști, polițiști și reprezentanți ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a verifica dacă există și alte dispozitive explozive.