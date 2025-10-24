UPDATE 9:10 - Zelenski este aşteptat la Londra, unde are loc o reuniune a „Coaliţiei de voinţă”

Marea Britanie a cerut vineri o serie de măsuri împotriva Rusiei pentru a întări poziţia Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat la Londra pentru discuţii cu aliaţii-cheie ai Kievului în cadrul unei noi reuniuni a „Coaliţiei de voinţă”, relatează Reuters.

Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer a declarat că acesta va cere la reuniunea ţărilor din „Coaliţia de voinţă”, care s-au angajat să consolideze sprijinul acordat Ucrainei încercând să elimine petrolul şi gazul rusesc de pe piaţa mondială, să utilizeze activele ruseşti îngheţate pentru a sprijini Ucraina şi să ofere Kievului mai multe rachete cu rază lungă de acţiune.

Întâlnirea are loc după ce preşedintele american Donald Trump a impus sancţiuni celor două mari companii petroliere ruseşti, Rosneft şi Lukoil, într-o schimbare dramatică de poziţie după ce săptămâna trecută declarase că el şi liderul rus Vladimir Putin vor organiza în curând un summit la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Deși Statele Unite nu au fost până acum de acord să permită Ucrainei utilizarea acestor rachete cu rază lungă de acțiune, faptul că Kievul încearcă să obțină permisiunea de a le folosi este „o încercare de escaladare”, a declarat Putin, în fața reporterilor.

Întrebat despre articolul publicat de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căruia administrația Trump a ridicat restricția-cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali, precum și despre remarca lui Zelenski referitoare la rachetele interne cu o rază de acțiune de 3.000 km (1.900 mile), Putin a spus: „Aceasta este o încercare de escaladare”.