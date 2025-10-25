Rachete asupra Kievului: explozii și opt persoane rănite

Potrivit autorităților locale, mai multe explozii s-au auzit în jurul orei 4:00 dimineața, pe malul stâng al Kievului. În urma atacului, opt persoane au fost rănite, dintre care trei au necesitat internare, a anunțat primarul capitalei, Vitali Kliciko.

Rachetele au provocat pagube importante în districtele Darnyțki, Desnîansky și Dniprovski. Numeroase clădiri rezidențiale și autoturisme au fost avariate, iar o grădiniță a fost afectată de suflul exploziilor. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru stingerea incendiilor izbucnite în urma atacului.

Drone ucrainene lovesc din nou infrastructura energetică rusă

De partea cealaltă a frontului, autoritățile din regiunea rusă Volgograd au raportat un nou atac cu drone asupra unei substații electrice din localitatea Balashovskaia. Guvernatorul Andrei Bocharov a confirmat că incendiul izbucnit în urma loviturilor a fost localizat și stins, însă amploarea pagubelor nu este încă evaluată complet.

Potrivit presei locale, este al doilea atac asupra aceleiași stații în mai puțin de două săptămâni. Deocamdată, informațiile nu au fost verificate independent.

Semnale diplomatice de la Moscova: „Aproape de o soluție”

În plan diplomatic, Kirill Dmitriev, emisar special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, Statele Unite și Ucraina „se apropie de o soluție diplomatică” pentru încetarea conflictului început în februarie 2022.

Aflat la Washington pentru discuții cu oficiali americani, Dmitriev a precizat pentru CNN că întrevederea planificată între Vladimir Putin și președintele american Donald Trump „nu a fost anulată”, ci doar amânată, urmând să fie reprogramată „la o dată ulterioară”.

Summitul ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, însă a fost suspendat după ce Moscova a respins apelurile privind un armistițiu imediat. Donald Trump a explicat atunci că întâlnirea este amânată din cauza „lipsei de progres” în negocieri și a „momentului nepotrivit”.