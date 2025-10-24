După ce Donald Trump a luat o serie de decizii neașteptate, printre care sancționarea companiilor rusești Rosneft și Lukoil și anularea summitului cu Vladimir Putin programat la Budapesta, Kremlinul a reacționat rapid, trimițând în Statele Unite un emisar de rang înalt pentru a încerca să repare relațiile cu administrația americană.

Potrivit CNN, Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și unul dintre principalii negociatori ai Rusiei pe tema Ucrainei, a ajuns la Washington vineri. Surse citate de publicație afirmă că Dmitriev, care are legături de familie cu Putin și este căsătorit cu o prietenă apropiată a fiicei acestuia, Ekaterina Tihonova, urmează să poarte discuții cu oficiali ai administrației Trump „pentru a analiza viitorul relațiilor ruso-americane”.

Întâlnire cu reprezentantul special al SUA

Conform publicației Axios, Dmitriev urmează să aibă o întrevedere sâmbătă cu trimisul special american Steven Witkoff. Vizita sa are loc într-un moment de tensiune maximă, după ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat semnificativ în urma refuzului lui Putin de a opri atacurile asupra Ucrainei.

Un negociator cu o misiune dificilă

Dmitriev, în vârstă de 49 de ani, absolvent al universităților Harvard și Stanford, are o sarcină complicată: aceea de a reface legăturile diplomatice cu Statele Unite, grav afectate de deciziile recente ale Kremlinului. Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal, după luni întregi de discuții fără rezultat, Trump a ajuns la concluzia că Putin „îl ducea de nas”, devenind tot mai iritat de faptul că fiecare apel telefonic cu liderul rus era urmat de noi atacuri asupra Ucrainei. Această frustrare ar fi dus, conform acelorași surse, la impunerea sancțiunilor împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia.

Negocieri și proiecte comune anterioare

În februarie, Dmitriev a fost inclus în echipa rusă de negociere cu Statele Unite, alături de consilierul prezidențial Iuri Ușakov și de șeful Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin. În luna aprilie, Dmitriev a efectuat o vizită la Washington, unde a promovat o serie de proiecte comune, de la dezvoltarea Arcticii până la exploatarea metalelor rare.

După ce Trump a anunțat anularea summitului cu Putin, Dmitriev a continuat să susțină că pregătirile pentru întâlnire nu au fost oprite și a propus, în același timp, un proiect grandios: construirea unui tunel sub Strâmtoarea Bering, care să lege Ciukotka de Alaska. Potrivit estimărilor sale, costul proiectului ar ajunge la 60 de miliarde de dolari, dar ar putea fi redus la 8 miliarde. Dmitriev a descris ideea drept „un simbol al unității” dintre Rusia și Statele Unite.

Instrucțiuni de la Kremlin

Politologul Abbas Gallyamov a comentat cu ironie vizita oficialului rus: „Cred că, înainte de plecare, i s-au dat instrucțiuni de genul: ‘Zboară acolo și fie negociezi cu ei, fie îți pui căciula cu urechi, iei un târnăcop și începi să sapi singur tunelul sub Strâmtoarea Bering’.”

