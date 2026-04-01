Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie a anunțat formarea unei coaliții de 35 de națiuni pentru deblocarea Strâmtorii Hormuz - LIVE TEXT

Săptămâna aceasta, Regatul Unit va purta discuții cu 35 de țări pentru a forma o coaliție care să restabilească navigația în Strâmtoarea Hormuz. În cadrul unei reuniuni a miniștrilor de externe, prim-ministrul Keir Starmer a anunțat că vor fi discutate modalități de „a asigura că strâmtoarea rămâne accesibilă și sigură după încetarea ostilităților”. De asemenea, va avea loc o reuniune militară pentru a discuta opțiunile navale.

UPDATE - Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a publicat miercuri o scrisoare adresată poporului american în care îi îndeamnă pe cetăţeni să „privească dincolo de retorica politică” şi să-şi reconsidere opinia despre ţara sa, relatează CNN.

Afirmând că relaţia dintre Iran şi Statele Unite este înţeleasă greşit, el subliniază în scrisoare că Iranul „nu a ales niciodată, în istoria sa modernă, calea agresiunii, expansiunii, colonialismului sau dominaţiei şi nu a iniţiat niciodată vreun război”, potrivit presei de stat iraniene.

Scrisoarea intervine cu câteva ore înainte ca Donald Trump să rostească un discurs adresat naţiunii pe tema războiului cu Iranul.

Scrisoarea a fost publicată în limba engleză, pe contul oficial al preşedintelui iranian de pe X.

UPDATE - Emiratele Arabe Unite au negat informațiile potrivit cărora s-ar putea alătura conflictului militar în încercarea de a redeschide cu forța Strâmtoarea Ormuz, conform NBC News. „Informațiile recente care sugerează o schimbare a poziției EAU sunt înșelătoare. EAU mențin o poziție defensivă axată pe protejarea suveranității, a populației și a infrastructurii sale și își rezervă dreptul la autoapărare ca răspuns la atacurile ilegale și neprovocate care au loc în prezent”, a declarat un oficial din Emirate într-un comunicat.

Declarația a venit ca răspuns la un articol publicat de The Wall Street Journal, care sugera că țara „este dispusă să se alăture luptei” pentru redeschiderea căii navigabile. Cu toate acestea, oficialul a afirmat că țara rămâne pregătită să „sprijine eforturile internaționale colective menite să protejeze securitatea maritimă și să asigure desfășurarea neîntreruptă a comerțului” în Strâmtoarea Ormuz. „Emiratele Arabe Unite subliniază că o astfel de cale navigabilă strategică nu poate fi supusă perturbărilor sau coerciției din partea niciunui stat, în special în moduri care amenință stabilitatea economică globală și securitatea internațională”, se adaugă în declarație.

UPDATE - Israelul a ripostat și a lovit Teheranul după titurile de rachete din Iran

După tirurile de rachete lansate de Iran asupra teritoriului său, Israelul ripostează și lovește Teheranul. Explozii puternice au zguduit, miercuri după-amiază, vestul capitalei iraniene, deja atinsă în cursul dimineții de bombardamente, potrivit unui jurnalist al Agenției France-Presse.

UPDATE - Mii de iranieni au participat la funeraliile comandantului Alireza Tangsiri la Teheran

Mii de persoane s-au adunat miercuri la Teheran pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale ale Gardienilor Revoluției, ucis pe 26 martie într-o lovitură atribuită Israelului. Considerat arhitectul aproape-blocadei din Strâmtoarea Ormuz, Tangsiri era una dintre cele mai cunoscute figuri militare ale Iranului.

Participanții au purtat portrete ale propriilor rude pierdute în conflict, transformând procesiunea într-un moment colectiv de doliu. Ceremonia a coincis cu aniversarea a 47 de ani de la proclamarea Republicii Islamice, zi declarată sărbătoare națională.

UPDATE - Iran a lovit Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe

Iran a lansat, miercuri, un atac coordonat asupra Kuweitului, Bahrainului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor părăsi conflictul „foarte curând”.

Drone iraniene au lovit aeroportul internațional din Kuweit, provocând un incendiu puternic la rezervoarele de combustibil. În Emiratele Arabe Unite, o persoană a murit după ce a fost lovită de fragmente rezultate în urma atacului.

UPDATE - Șeful serviciului de informații externe al Rusiei spune că este în contact cu CIA privind încheierea războiului din Iran

Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a declarat că instituția pe care o conduce este în contact cu omologii săi din SUA, CIA, în legătură cu situația din Iran.

Declarația vine în contextul acuzațiilor potrivit cărora Rusia ar fi oferit Iranului informații și expertiză tehnică pentru a desfășura atacuri în regiune, pe fondul conflictului cu Israel și Statele Unite.

UPDATE - Macron îl contrazice pe Trump: „Europa este previzibilă, spre deosebire de Statele Unite”

Președintele francez Emmanuel Macron i‑a răspuns lui Donald Trump, după ce liderul american a acuzat Franța că nu cooperează cu Statele Unite în conflictul cu Iranul. Aflat la Tokyo, Macron a subliniat diferența dintre Europa și administrația Trump, lăudând „previzibilitatea” europeană în contrast cu „imprevizibilitatea” atribuită SUA.

„Previzibilitatea are valoare, iar noi am demonstrat acest lucru în toți acești ani și, îndrăznesc să spun, chiar în ultimele săptămâni: suntem acolo unde știți că vom fi.”

Macron a criticat, fără a-l numi direct pe Trump, faptul că Washingtonul a declanșat o intervenție militară în Orientul Mijlociu fără să‑și informeze aliații, deși aceștia suportă consecințe economice majore ale conflictului.

UPDATE - Trump se adresează naţiunii pe tema războiului din Orientul Mijlociu

Preşedintele american Donald Trump urmează să se adreseze naţiunii pe tema Războiului din Iran, a anunţat pe X Casa Albă. Evenimentul va avea loc la ora locală 21.00, (joi, 3.00, ora României).

UPDATE - Criza economică lovește Dubaiul, locuitorii încearcă să facă față

După o lună de război în Orientul Mijlociu, Emiratele Arabe Unite — apropiate economic de Israel — devin o țintă pentru Iran. Totuși, în Dubai, populația este mai preocupată de riscurile economice decât de atacurile cu rachete, contracarate de un sistem antiaerian foarte performant. Orașul încearcă să mențină aparența de normalitate.

UPDATE - Israelul a blocat importurile de armament din Franța

Israelul a anunțat oprirea tuturor importurilor de arme din Franța după ce Parisul a refuzat survolul unor avioane care transportau echipamente militare destinate Israelului. Situația evidențiază tensiunile dintre aliați și presiunile exercitate de SUA și Israel asupra Franței în contextul conflictului cu Iranul.

Creșterea prețurilor petrolului provocată de războiul din Orientul Mijlociu amintește de marile șocuri petroliere din 1973, 1979 și 2008. De fiecare dată, scumpirile au dus la recesiune și promisiuni de reducere a consumului. Totuși, după fiecare criză, consumul mondial a revenit pe trend ascendent, arătând persistența dependenței globale de hidrocarburi.