Premierul Canadei, Justin Trudeau, a fost testat pozitiv cu Covid-19

„În această dimineață am fost testat pozitiv la Covid. Mă simt bine - și voi continua să lucrez la distanță săptămâna aceasta respectând regulile de sănătate publică”, a scris el pe Twitter în timp ce a transmis un apel către toată lumea să se vaccineze și să își facă doza booster.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.