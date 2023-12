Sportiva olandeză Anna-Maja Kazarian a fost amendată cu 100 de euro şi i s-a cerut să treacă de la pantofi sport la pantofi cu toc.

"Unul dintre arbitri m-a oprit şi m-a întrebat dacă pot să-mi schimb pantofii, deoarece erau "pantofi ciudaţi" şi consideraţi "pantofi sport". Chiar mă doare să merg în ei şi nu vreau absolut deloc să-mi folosesc adidaşii Burberry pentru sport", a afirmat jucătoarea, care a considerat amenda "ridicolă".

Fresh complaints at FIDE #RapidBlitz: @AMKazarian fined 100 euros for wearing sports shoes; @NihalSarin made to wait three hours, gives urine samples thrice https://t.co/sbJJa82bWJ