Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment

Publicat 13 iun. 2026, 09:34 Sursă Realitatea PLUS

Măsuri de securitate fără precedent înaintea summitului G7. La Geneva au început să se monteze plăci de protecție pe vitrinele magazinelor după revoltele care au avut loc în trecut. Atunci protestatarii au distrus tot ce le-a stat în cale. Locuitorii orașelor au fost informați să își ia măsuri de precauție și să lucreze de acasă. În același timp, bisericile catolice din țările participante au lansat un apel la pace către liderii politici. Vă reamintim că Jurnalistul Realitatea PLUS Anamaria Păcuraru este singurul jurnalist român acreditat la G7, iar postul nostru de televiziune va transmite oră de oră de la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, programat între 15 și 17 iunie.

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