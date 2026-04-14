„Știam cu siguranță că există o șansă foarte mare ca Victor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”, a spus el, referindu-se la sprijinul acordat de SUA lui Orban.

Sprijin declarat pentru liderul ungar

În același context, oficialul american a criticat posibilitatea schimbării de leadership în Ungaria, spunând că „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”. Vance l-a caracterizat pe Orban drept „un om deosebit care a făcut o treabă foarte bună”, punctând că perioada în care acesta a condus țara a însemnat o transformare importantă pentru Ungaria, de-a lungul celor 16 ani de guvernare.

SUA anunță cooperare cu noul guvern

Chiar dacă și-a exprimat regretul față de rezultat, vicepreședintele american a transmis că relațiile bilaterale vor continua indiferent de schimbarea politică.

„Îmi pare rău că a pierdut. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei. Dar nu a fost deloc o călătorie eșuată, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câștigi fiecare cursă”, a declarat Vance.

Vizită înainte de alegeri și apel către alegători

Cu câteva zile înainte de scrutin, Vance s-a aflat la Budapesta, unde le-a transmis alegătorilor maghiari să îl susțină pe Orbán, argumentând că acesta le reprezintă interesele. Rezultatul alegerilor a adus însă o schimbare majoră de direcție. După 16 ani la putere, Orbán a fost învins de liderul opoziției, Péter Magyar, reprezentant al partidului Tisza, cu o platformă pro-europeană și orientată spre reforme democratice.