J.D. Vance avertizează după înfrângerea lui Viktor Orbán: „Este foarte grav pentru SUA”

JD Vance și Viktor Orban
JD Vance și Viktor Orban

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că o eventuală pierdere a alegerilor de către premierul ungar Viktor Orban ar reprezenta „foarte gravă” pentru Statele Unite, subliniind în același timp că Washingtonul va colabora cu viitorul guvern de la Budapesta.

„Știam cu siguranță că există o șansă foarte mare ca Victor să piardă alegerile. Am făcut-o pentru că este unul dintre puținii lideri europeni pe care i-am văzut dispuși să se opună birocrației de la Bruxelles”, a spus el, referindu-se la sprijinul acordat de SUA lui Orban.

Sprijin declarat pentru liderul ungar

În același context, oficialul american a criticat posibilitatea schimbării de leadership în Ungaria, spunând că „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”. Vance l-a caracterizat pe Orban drept „un om deosebit care a făcut o treabă foarte bună”, punctând că perioada în care acesta a condus țara a însemnat o transformare importantă pentru Ungaria, de-a lungul celor 16 ani de guvernare.

SUA anunță cooperare cu noul guvern

Chiar dacă și-a exprimat regretul față de rezultat, vicepreședintele american a transmis că relațiile bilaterale vor continua indiferent de schimbarea politică.

„Îmi pare rău că a pierdut. Sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru al Ungariei. Dar nu a fost deloc o călătorie eșuată, pentru că merită să fii alături de oameni, chiar dacă nu câștigi fiecare cursă”, a declarat Vance.

Vizită înainte de alegeri și apel către alegători

Cu câteva zile înainte de scrutin, Vance s-a aflat la Budapesta, unde le-a transmis alegătorilor maghiari să îl susțină pe Orbán, argumentând că acesta le reprezintă interesele. Rezultatul alegerilor a adus însă o schimbare majoră de direcție. După 16 ani la putere, Orbán a fost învins de liderul opoziției, Péter Magyar, reprezentant al partidului Tisza, cu o platformă pro-europeană și orientată spre reforme democratice.