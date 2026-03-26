Nuntă transformată în divorț în câteva clipe

Totul s-a întâmplat imediat după ce cuplul a fost declarat oficial soț și soție, în incinta unui tribunal. În timp ce părăseau sala, mireasa s-a împiedicat, moment în care mirele ar fi reacționat jignitor, adresându-i un comentariu ofensator.

Reacția acestuia a declanșat un conflict instant, iar atmosfera festivă s-a transformat rapid într-o situație tensionată.

Decizie radicală: anularea căsătoriei pe loc

Deranjată de atitudinea partenerului, femeia a cerut imediat anularea căsătoriei. Surprinzător, judecătorul a fost de acord și a pronunțat divorțul la doar câteva minute după oficierea căsătoriei.

Astfel, cei doi nu au mai apucat să părăsească tribunalul în calitate de cuplu căsătorit, stabilind un record neoficial pentru cea mai scurtă căsnicie.

Reacții în mediul online

Povestea a devenit rapid virală, fiind intens comentată pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au susținut decizia femeii, considerând că respectul este esențial încă din primele momente ale unei relații oficiale.

Comentariile din online au subliniat ideea că un astfel de comportament la începutul unei căsnicii poate indica probleme mai profunde pe termen lung.

Deși pare o întâmplare ieșită din comun, cazul readuce în atenție importanța comunicării și a respectului reciproc într-o relație.

Decizia radicală a miresei a fost privită de mulți ca un semnal clar că lipsa de respect nu trebuie tolerată, indiferent de moment sau context.

