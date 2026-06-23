Cum încearcă Emiratele să-și recâștige turiștii după tensiunile din Orientul Mijlociu

Publicat 23 iun. 2026, 07:53 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile din Orientul Mijlociu lasă urme adânci în industria turismului. După escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, numărul călătoriilor către această regiune a scăzut puternic, iar pierderile sunt estimate la peste 500 de milioane de euro în fiecare zi.

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