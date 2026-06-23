Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Cum încearcă Emiratele să-și recâștige turiștii după tensiunile din Orientul Mijlociu

Avion Emiratele Arabe Unite

Avion Emiratele Arabe Unite

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile din Orientul Mijlociu lasă urme adânci în industria turismului. După escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, numărul călătoriilor către această regiune a scăzut puternic, iar pierderile sunt estimate la peste 500 de milioane de euro în fiecare zi.

În acest context, două dintre cele mai mari companii aeriene din Golf vin cu soluții pentru a le reda încrederea celor care aleg Dubaiul sau Abu Dhabi.

Operatorii oferă gratuit asigurare medicală pentru vizitatorii internaționali care ajung în Emiratele Arabe Unite, sau pun la dispoziție asigurări extinse, contra cost. Polițele pot acoperi situații precum anularea zborurilor din cauza conflictelor, cheltuieli medicale sau prelungirea șederii atunci când pasagerii nu pot părăsi țara. Măsurile vin în condițiile în care avertismentele de călătorie emise de mai multe state continuă să influențeze deciziile turiștilor.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tensiuni orientul mijlociuturisti emiratele arabe unite

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe