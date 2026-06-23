Criză în Crimeea după atacurile Ucrainei: Rusia suspendă vânzările de carburanți, iar Moscova închide aeroporturile

Publicat 23 iun. 2026, 07:46 Sursă Realitatea PLUS

Rusia a suspendat vânzările de carburanți în Crimeea pe fondul crizei și atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii. „Combustibilul va fi livrat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, au transmis oficialii, notează Realitatea PLUS.

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