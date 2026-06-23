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Criză în Crimeea după atacurile Ucrainei: Rusia suspendă vânzările de carburanți, iar Moscova închide aeroporturile

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS

Rusia a suspendat vânzările de carburanți în Crimeea pe fondul crizei și atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii. „Combustibilul va fi livrat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, au transmis oficialii, notează Realitatea PLUS.

De asemenea, toate aeroporturile capitalei au fost închise în urma unui atac cu zeci de drone. Zborurile au fost suspendate, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a intercepta aparatele fără pilot.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone în Rusia

În ultimele luni, armata ucraineană a intensificat atacurile cu drone de rază medie asupra cisternelor de combustibil care aprovizionează Crimeea, legată de Rusia continentală doar prin podul Kerci și un coridor de aproximativ o sută de kilometri. Atacurile cu drone au vizat rafinării, conducte și alte infrastructuri petroliere esențiale din Rusia, ceea ce a dus la penurie de combustibil.

În același timp, a fost alertă maximă în Moscova în urma atacului cu drone. Potrivit primelor informații, aproximativ 59 de drone au fost distruse într-un interval de aproximativ o oră și jumătate. Oficialii au precizat că mai multe grupuri de drone se îndreptau către Moscova înainte de a fi interceptate. În urma înlăturării pericolului, restricțiile au fost ridicate. Și primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a transmis prin mai multe mesaje publicate pe Telegram că apărarea antiaeriană a intervenit de urgență pentru a respinge un atac aerian de amploare.  

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