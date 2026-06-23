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Extern· 1 min citire
Criză în Crimeea după atacurile Ucrainei: Rusia suspendă vânzările de carburanți, iar Moscova închide aeroporturile
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Publicat23 iun. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS
Rusia a suspendat vânzările de carburanți în Crimeea pe fondul crizei și atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii. „Combustibilul va fi livrat exclusiv agențiilor de stat responsabile cu menținerea serviciilor esențiale și asigurarea securității”, au transmis oficialii, notează Realitatea PLUS.
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