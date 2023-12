Cel mai activ vulcan din Europa, situat în insula italiană Sicilia, a erupt din nou.

Vulcanul acoperit de zăpadă a aruncat cu lavă din craterul de sud-est.

🔥 Europe\"s tallest volcano, Mount Etna, lit up Sicily\"s sky as it erupted on Friday night. 🌋 pic.twitter.com/9zO9rzQbKP