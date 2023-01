Fenomenul nu este unic în Scoția, însă este prima oară când s-a produs, din cauza scăderii bruște a temperaturilor.

La începutul anului trecut, „clătitele înghețate” au fost semnalate și în Chicago, de-a lungul lacului Michigan, potrivit CNN.

UNDE apar „clătitele de gheață”

Fiecare disc are între 20 și 200 de centimetri, iar acest fenomen ciudat este rar întâlnit în Regat. Clătitele de gheață se formează de obicei în Marea Baltică și în jurul Antarcticii, dar uneori pot fi găsite plutind pe Marile Lacuri din SUA și Canada.

Formațiunile ciudate arată exact cum sugerează și denumirea, ca niște clătite - discuri plate făcute din gheață. Fenomenul clătitelor de gheață este unul obișnuit în Arctica, iar în statele americane încep să apară după ce temperaturile ajung cu mult sub zero pentru mai multe zile. Fenomenul se întâlnește numai pe suprafața râurilor, lacurilor, oceanelor. După ce scad temperaturile suficient de mult, bucățile de gheață ce încep să se formeze se lovesc unele de altele și dau naștere acestor discuri, denumite „clătite de gheață”.

În această iarnă, o serie de formațiuni ciudate de gheață au fost observate pe râul Bladnock, din Scoția, după o scădere bruscă a temperaturilor din Regatul Unit din luna decembrie, potrivit descopera.ro.

Se crede că ciudatele „clătite de gheață” au apărut din cauza scăderii bruște a temperaturii, iar rapoartele despre apariții similare pe un râu de lângă Glasgow și în Lake District, nord-vestul Angliei, sugerează că formațiunile de gheață ar putea să apară și în alte părți ale Regatului Unit.

Managerul de proiect al Scottish Invasive Species Initiative (SISI), Callum Sinclair, a surprins imagini cu aceste discuri ciudate pe 9 decembrie.

On a river they are believed to form when foam begins to freeze and is sucked into an eddy. The swirling current creates a circular shape as the frozen discs increase in size and are rubbed against each other. 2/2 @ScottishEPA @BBCSpringwatch @BBCScotland pic.twitter.com/GNtFnsF1da

Scăderea drastică a temperaturilor din decembrie anul trecut din Regatul Unit a făcut ca cea mai mare parte a țării să se confrunte cu condiții sub îngheț. Cea mai scăzută temperatură a fost de -17,3 grade Celsius, în Braemar, Scoția.

Project Manager Callum came across this rare phenomenon on the River Bladnoch in Galloway on Friday. 'Ice pancakes' are unusual in Scotland and most commonly found in Canada, the US, around Antarctica and in the Baltic sea. Specific conditions are required to create them. 1/2 pic.twitter.com/iCFOWYPkm4