„Mulţi oameni mă întreabă, ştii, există extratereştrii? Şi cred că dacă cineva ar şti ceva despre extratereştrii de pe Pământ, probabil că eu aş fi.

Sunt foarte familiarizat cu chestiile spaţiale. Şi nu am văzut nicio dovadă care să demonstreze existenţa extratereştrilor.

Aș scrie imediat pe Twitter. Acesta ar fi probabil cel mai bun tweet din toate timpurile. Am găsit unul, băieți! Este jackpot-ul pentru aproximativ 8 miliarde de aprecieri (llike-uri)”, a declarat Musk în emisiunea lui Tucker Carlson de la Fox News, potrivit The Hill.

Musk susține că, dacă cineva ar găsi un extraterestru, ar fi o cale rapidă de a creşte bugetul de apărare al SUA, pentru că ar trebui ca țara să fie protejată de o „invazie”. Miliardarul a spus că guvernul american ar face o greșeală enormă dacă ar admite existența extratereștrilor pentru a da foarte ușor undă verde cheltuielilor militare.

„Încercăm în mod constant să facem ca bugetul Apărării să se extindă. Deci, cel mai rapid mod de a obţine o creştere a bugetului apărării ar fi să scoţi un extraterestru. Ar putea fi o invazie. Ar putea sosi în orice moment.

Dacă am scoate un extraterestru și am spune că avem nevoie de bani pentru a ne proteja de acești tipi?”, a mai spus Musk, potrivit The Hill .

El a adăugat că, deşi nu a văzut dovezi ale altor vieţi conştiente în univers, speră că există mai multe forme de viaţă pe alte planete.

„Sper că există şi sper că sunt paşnici”, a spus el.

„Oamenii, nu extratereștrii, sunt cea mai mare amenințare pentru propria lor existență”, a concluzionat Musk. El susține că scăderea ratei natalității pe tot globul este cea mai mare teamă pe care a invocat-o de mai multe ori în utlima perioadă.