Badantă din Republica Moldova, arestată în Italia după ce ar fi încercat să sugrume o bătrână cu un cablu

Ambulanță Italia.
O femeie de 33 de ani din Republica Moldova a fost arestată în Italia, după ce ar fi încercat să ucidă o bătrână de 85 de ani pe care o îngrijea. Incidentul a avut loc duminică, 12 aprilie, în localitatea Valbrenta, din provincia Vicenza.

Potrivit anchetatorilor, îngrijitoarea, angajată din luna februarie și rezidentă în Solagna, se afla singură în locuință cu victima în momentul producerii incidentului, în lipsa temporară a fiicei acesteia.

Femeia ar fi folosit cablul unui încărcător pentru a încerca strangularea victimei

Conform reconstituirii făcute de carabinieri, situația ar fi degenerat în interiorul locuinței, iar suspecta ar fi încercat să o sugrume pe femeia de 85 de ani folosind cablul unui încărcător de telefon. În urma agresiunii, victima și-ar fi pierdut cunoștința, până la momentul în care intervenția unei alte persoane a întrerupt incidentul.

Momentul critic a fost oprit de fiica victimei, în vârstă de 49 de ani, care s-a întors acasă și a găsit-o pe îngrijitoare lângă mama sa. Aceasta a intervenit imediat, i-a acordat primul ajutor femeii și a ajutat-o să își recapete respirația. După intervenție, suspecta ar fi părăsit locuința.

Îngrijitoarea ar fi încercat să se îndepărteze de locul incidentului, însă a fost urmărită și oprită la mică distanță de fiica victimei, care a alertat ulterior autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje medicale, iar femeia de 85 de ani a fost transportată la spitalul San Bassiano din Bassano del Grappa. Medicii au constatat leziuni la nivelul gâtului și o stare de semi-inconștiență, însă victima a fost externată în aceeași zi, potrivit presei italiene.

Badanta a fost arestată pentru tentativă de omor

Carabinierii au deschis o anchetă, au efectuat verificări la fața locului și au audiat persoanele implicate. În baza probelor adunate, autoritățile au decis reținerea femeii de 33 de ani pentru tentativă de omor agravat. Aceasta a fost transferată în penitenciarul Verona Montorio, unde urmează procedura de confirmare a arestării. Deocamdată, motivul incidentului nu este cunoscut. Datele preliminare arată că nu existau conflicte anterioare între cele două femei, iar din locuință nu au fost semnalate bunuri lipsă.