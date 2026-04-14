Potrivit anchetatorilor, îngrijitoarea, angajată din luna februarie și rezidentă în Solagna, se afla singură în locuință cu victima în momentul producerii incidentului, în lipsa temporară a fiicei acesteia.

Femeia ar fi folosit cablul unui încărcător pentru a încerca strangularea victimei

Conform reconstituirii făcute de carabinieri, situația ar fi degenerat în interiorul locuinței, iar suspecta ar fi încercat să o sugrume pe femeia de 85 de ani folosind cablul unui încărcător de telefon. În urma agresiunii, victima și-ar fi pierdut cunoștința, până la momentul în care intervenția unei alte persoane a întrerupt incidentul.

Momentul critic a fost oprit de fiica victimei, în vârstă de 49 de ani, care s-a întors acasă și a găsit-o pe îngrijitoare lângă mama sa. Aceasta a intervenit imediat, i-a acordat primul ajutor femeii și a ajutat-o să își recapete respirația. După intervenție, suspecta ar fi părăsit locuința.

Îngrijitoarea ar fi încercat să se îndepărteze de locul incidentului, însă a fost urmărită și oprită la mică distanță de fiica victimei, care a alertat ulterior autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje medicale, iar femeia de 85 de ani a fost transportată la spitalul San Bassiano din Bassano del Grappa. Medicii au constatat leziuni la nivelul gâtului și o stare de semi-inconștiență, însă victima a fost externată în aceeași zi, potrivit presei italiene.

Badanta a fost arestată pentru tentativă de omor

Carabinierii au deschis o anchetă, au efectuat verificări la fața locului și au audiat persoanele implicate. În baza probelor adunate, autoritățile au decis reținerea femeii de 33 de ani pentru tentativă de omor agravat. Aceasta a fost transferată în penitenciarul Verona Montorio, unde urmează procedura de confirmare a arestării. Deocamdată, motivul incidentului nu este cunoscut. Datele preliminare arată că nu existau conflicte anterioare între cele două femei, iar din locuință nu au fost semnalate bunuri lipsă.