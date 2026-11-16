Generalul Grumaz avertizează după intensificarea atacurilor cu drone la Marea Neagră: „Noi nu putem să ținem pasul cu această dinamică”

Generalul-locotenent (r) Alexandru Grumaz, unul dintre cei mai cunoscuți experți români în securitate și apărare, a lansat un avertisment privind capacitatea României de a răspunde noilor amenințări generate de războiul din Ucraina. Într-o intervenție acordată în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe fondul intensificării atacurilor cu drone în zona Mării Negre, analistul militar a atras atenția că ritmul accelerat în care evoluează tehnologiile folosite de Rusia și Ucraina schimbă constant regulile războiului. În acest context, sistemele clasice de apărare devin mai greu de adaptat noilor provocări din teatrul de conflict.
Grumaz: România nu are sisteme antiaeriene pentru joasă altitudine
Potrivit lui Alexandru Grumaz, dronele rusești și ucrainene în cei aproape cinci ani de război, iar România se confruntă cu o vulnerabilitate în ceea ce privește apărarea la joasă altitudine.
Dronele cu reacție schimbă regulile jocului
Analistul militar a avertizat că, după ce Ucraina a reușit să surprindă Rusia prin utilizarea intensivă a dronelor și a tehnologiilor moderne, Moscova s-a adaptat rapid și a făcut progrese importante. Unul dintre cele mai relevante exemple este dezvoltarea unei noi generații de drone, mai rapide și mult mai greu de interceptat de sistemele clasice de apărare.
Problema este de timp și de posibilitatea atmosferică de a putea să le dai jos.
„Lucrurile se schimbă foarte rapid”
Alexandru Grumaz a explicat, în intervenția sa, că nu doar România, ci toate țările europene și statele membre NATO ar trebui să țină cont de faptul că războiul din Ucraina a devenit un adevărat laborator militar, în care tehnologiile sunt dezvoltate și adaptate într-un ritm fără precedent. Atât Rusia, cât și Ucraina sunt nevoite să găsească permanent soluții noi pentru a obține un avantaj pe câmpul de luptă.
Cine este Alexandru Grumaz
Alexandru Grumaz este general-locotenent în rezervă, analist politico-militar, strateg și fost diplomat român. A absolvit Academia Tehnică Militară, deține studii la National Defense University din Washington, Universitatea Harvard și Centrul George C. Marshall și a activat timp de aproape trei decenii în Ministerul Apărării Naționale.
De asemenea, a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și a fost consul general al României la Shanghai.