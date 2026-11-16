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Generalul Grumaz avertizează după intensificarea atacurilor cu drone la Marea Neagră: „Noi nu putem să ținem pasul cu această dinamică”

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 nov. 2026, 19:28
Actualizat16 nov. 2026, 19:35
SursăRealitatea.net realitatea plus

Generalul-locotenent (r) Alexandru Grumaz, unul dintre cei mai cunoscuți experți români în securitate și apărare, a lansat un avertisment privind capacitatea României de a răspunde noilor amenințări generate de războiul din Ucraina. Într-o intervenție acordată în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe fondul intensificării atacurilor cu drone în zona Mării Negre, analistul militar a atras atenția că ritmul accelerat în care evoluează tehnologiile folosite de Rusia și Ucraina schimbă constant regulile războiului. În acest context, sistemele clasice de apărare devin mai greu de adaptat noilor provocări din teatrul de conflict.

Grumaz: România nu are sisteme antiaeriene pentru joasă altitudine

Potrivit lui Alexandru Grumaz, dronele rusești și ucrainene în cei aproape cinci ani de război, iar România se confruntă cu o vulnerabilitate în ceea ce privește apărarea la joasă altitudine.

Noi le putem da jos (dronele - n.r.) numai cu aviația, pentru că nu avem sisteme VSHORAD (Very Short Range Air Defense), destinate interceptării țintelor aflate la altitudini foarte mici.

În aceste condiții, noi trebuie să ridicăm avioanele, iar când aceste drone atacă în afara apelor teritoriale, este foarte greu.

a explicat generalul (r) Alexandru Grumaz, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Dronele cu reacție schimbă regulile jocului

Analistul militar a avertizat că, după ce Ucraina a reușit să surprindă Rusia prin utilizarea intensivă a dronelor și a tehnologiilor moderne, Moscova s-a adaptat rapid și a făcut progrese importante. Unul dintre cele mai relevante exemple este dezvoltarea unei noi generații de drone, mai rapide și mult mai greu de interceptat de sistemele clasice de apărare.

Problema este de timp și de posibilitatea atmosferică de a putea să le dai jos.

Dacă te duci cu elicopterul sau cu avionul, sunt diferite. Pentru că dronele au evoluat extrem de mult de la sistemul care a fost inițial. Ultimele drone pe care Rusia le lancează, sunt drone cu reacție, au o viteză foarte mare și pot fi interceptate într-adevăr de aviație.

a mai declarat generalul (r).

„Lucrurile se schimbă foarte rapid”

Alexandru Grumaz a explicat, în intervenția sa, că nu doar România, ci toate țările europene și statele membre NATO ar trebui să țină cont de faptul că războiul din Ucraina a devenit un adevărat laborator militar, în care tehnologiile sunt dezvoltate și adaptate într-un ritm fără precedent. Atât Rusia, cât și Ucraina sunt nevoite să găsească permanent soluții noi pentru a obține un avantaj pe câmpul de luptă.

Ucraina, la ora actuală, nu mai contează pe sistemul Starlink, ci contează pe un sistem european militar pe care l-au pus în funcțiune și de la care își iau coordonatele pentru atacurile în spațiul interior al Rusiei.

Lucrurile se schimbă, e o dinamică extraordinar de mare. Iar noi nu putem să ținem pasul cu această dinamică.”

a declarat Alexandru Grumaz.

Cine este Alexandru Grumaz

Alexandru Grumaz este general-locotenent în rezervă, analist politico-militar, strateg și fost diplomat român. A absolvit Academia Tehnică Militară, deține studii la National Defense University din Washington, Universitatea Harvard și Centrul George C. Marshall și a activat timp de aproape trei decenii în Ministerul Apărării Naționale.

De asemenea, a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și a fost consul general al României la Shanghai.

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