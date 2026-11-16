Generalul Grumaz avertizează după intensificarea atacurilor cu drone la Marea Neagră: „Noi nu putem să ținem pasul cu această dinamică”

Publicat 16 nov. 2026, 19:28 Actualizat 16 nov. 2026, 19:35 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Generalul-locotenent (r) Alexandru Grumaz, unul dintre cei mai cunoscuți experți români în securitate și apărare, a lansat un avertisment privind capacitatea României de a răspunde noilor amenințări generate de războiul din Ucraina. Într-o intervenție acordată în exclusivitate la Realitatea PLUS, pe fondul intensificării atacurilor cu drone în zona Mării Negre, analistul militar a atras atenția că ritmul accelerat în care evoluează tehnologiile folosite de Rusia și Ucraina schimbă constant regulile războiului. În acest context, sistemele clasice de apărare devin mai greu de adaptat noilor provocări din teatrul de conflict.

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