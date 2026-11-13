Realitatea.NET
ExclusivExclusiv· 1 min citire

Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față la „Arhitectura Puterii”. Ediție-eveniment, sâmbătă seară, de la ora 19:00

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 nov. 2026, 20:31
Actualizat13 nov. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS

Elena Udrea și Ion Cristoiu vor sta din nou față în față, sâmbătă seara, într-o ediție specială „Arhitectura Puterii”, în care vor aborda cele mai fierbinți subiecte ale momentului: tensiunile de la vârful puterii, negocierile de la Cotroceni, planurile lui Ilie Bolojan și protestele care au cuprins Europa. O ediție-eveniment, cu dezvăluiri și analize, de la ora 19:00!

Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față într-o ediție-eveniment „Arhitectura Puterii”, mâine seară, la ora 19:00

Dezvăluiri explozive într-o perioadă care macină România, jocurile scandaloase făcute acum la vârful puterii! Adevărul despre protestele care au cuprins toată Europa, planul pentru România. Ce măsuri i se cer acum președintelui Nicușor Dan, negocierile cruciale de la Cotroceni.

Elena Udrea și Ion Cristoiu demască jocul făcut de Ilie Bolojan: cum riscă să piardă toată puterea în partid, în timp ce plănuiește în secret să vină la Cotroceni.

Scandalul de spionaj care a șocat mapamondul. Analiza momentului, într-o ediție specială „Arhitectura Puterii”, mâine seară, de la ora 19:00!

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Exclusiv

Mai Multe