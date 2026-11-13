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ExclusivExclusiv· 1 min citire
Elena Udrea și Ion Cristoiu, față în față la „Arhitectura Puterii”. Ediție-eveniment, sâmbătă seară, de la ora 19:00
Publicat13 nov. 2026, 20:31
Actualizat13 nov. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS
Elena Udrea și Ion Cristoiu vor sta din nou față în față, sâmbătă seara, într-o ediție specială „Arhitectura Puterii”, în care vor aborda cele mai fierbinți subiecte ale momentului: tensiunile de la vârful puterii, negocierile de la Cotroceni, planurile lui Ilie Bolojan și protestele care au cuprins Europa. O ediție-eveniment, cu dezvăluiri și analize, de la ora 19:00!
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