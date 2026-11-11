Anca Alexandrescu, avertisment dur pentru George Simion: „AUR riscă să rămână izolat și fără șanse la guvernare”
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan și a liderului AUR, George Simion, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea PLUS. Realizatoarea a analizat conferința de presă susținută de președinte la Palatul Cotroceni și a explicat de ce consideră că declarațiile șefului statului despre AUR nu au fost întâmplătoare.
În opinia sa, Nicușor Dan pregătește terenul pentru alegerile din 2028 și încearcă să atragă o parte dintre alegătorii nemulțumiți, în timp ce George Simion riscă să ducă formațiunea spre izolare politică. Jurnalista a vorbit și despre fragmentarea mișcării suveraniste, protestul din 14 noiembrie, libertatea presei și situația tot mai grea în care trăiesc milioane de români.
Anca Alexandrescu: Nicușor Dan nu a făcut o greșeală când a vorbit despre AUR. Totul ar avea legătură cu anul 2028
Anca Alexandrescu consideră că intervenția președintelui Nicușor Dan din seara de 10 noiembrie a avut un obiectiv politic precis. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a respins interpretările potrivit cărora șeful statului ar fi făcut, fără să vrea, un serviciu electoral AUR prin timpul acordat partidului în conferința de presă. În opinia sa, declarațiile președintelui fac parte dintr-o strategie mai amplă, care urmărește reconfigurarea scenei politice înaintea alegerilor parlamentare din 2028.
Jurnalista susține că refuzul lui George Simion de a participa la o formulă de susținere a guvernării a reprezentat un moment important pentru viitorul AUR. Ea a revenit asupra discuțiilor politice purtate în perioada formării guvernului și a afirmat că funcția de președinte al Senatului i-ar fi fost propusă liderului AUR de Sorin Grindeanu, nu de Adrian Veștea sau de Nicușor Dan.
Potrivit Ancăi Alexandrescu, negocierile purtate de Veștea cu reprezentanții AUR ar fi vizat exclusiv chestiuni economice, în timp ce discuțiile pentru funcțiile politice s-ar fi desfășurat separat. Realizatoarea consideră că George Simion a ratat atunci ocazia de a aduce partidul mai aproape de putere, iar consecințele acestei decizii se vor vedea în perioada următoare.
În aceeași intervenție, realizatoarea a afirmat că AUR ar putea ajunge la alegerile din 2028 cu un rezultat doar puțin mai bun decât cel obținut la parlamentarele din 2024, însă fără șanse reale de a participa la guvernare. Este un scenariu pe care jurnalista îl pune pe seama deciziilor luate de conducerea formațiunii și a conflictelor repetate din interiorul mișcării suveraniste.
George Simion, acuzat că a fragmentat mișcarea suveranistă: „S-a certat cu toți”
Unul dintre cele mai dure pasaje ale editorialului a vizat modul în care George Simion conduce AUR și relațiile sale cu ceilalți lideri din zona suveranistă. Anca Alexandrescu a afirmat că disputele repetate dintre președintele AUR și alte personalități politice au contribuit la împărțirea electoratului între mai multe formațiuni.
Realizatoarea a amintit conflictele dintre George Simion și Diana Șoșoacă, Ninel Peia, Anamaria Gavrilă, Dumitru Coarnă, Luis Lazarus, Claudiu Târziu, Marius Lulea și Aurelian Pavelescu. În opinia sa, dorința liderului AUR de a domina singur întreaga mișcare suveranistă a împiedicat construirea unei alianțe puternice.
Jurnalista a subliniat că și formațiunile politice mai mici, intrate în Parlamentul României sau în Parlamentul European, au primit voturi din aceeași zonă electorală. Din acest motiv, consideră că electoratul suveranist nu poate fi identificat exclusiv cu AUR sau cu George Simion.
În acest context, Alexandrescu consideră că izolarea politică a AUR riscă să devină tot mai accentuată, atât în Parlament, cât și în relațiile internaționale. Ea a susținut că partidul nu ar mai beneficia de legăturile externe pe care le-a avut anterior și că această situație ar reduce inclusiv posibilitatea promovării cazului lui Călin Georgescu în fața unor lideri politici din alte state.
Cele două categorii de alegători pe care Nicușor Dan ar încerca să le atragă
Anca Alexandrescu a explicat pe larg de ce consideră că președintele Nicușor Dan a ales să vorbească atât de mult despre AUR. În interpretarea sa, șeful statului nu ar fi încercat să crească popularitatea partidului condus de George Simion, ci să transmită un mesaj către două categorii distincte de alegători, în perspectiva unei noi construcții politice pentru 2028.
Prima categorie ar fi formată din românii care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025, dar care între timp au devenit dezamăgiți de activitatea sa. Jurnalista consideră că o parte dintre aceștia nu au votat din simpatie pentru actualul președinte, ci din dorința de stabilitate și normalitate.
A doua categorie vizată ar fi reprezentată, în opinia realizatoarei, de o parte dintre cei aproximativ 5,2 milioane de români care l-au votat pe George Simion la alegerile prezidențiale. Anca Alexandrescu, care a precizat că s-a numărat printre acești alegători, susține că votul respectiv a fost pentru mulți o formă de protest împotriva clasei politice și a direcției în care merge România.
Realizatoarea consideră că mulți dintre acești alegători nu se mai regăsesc în stilul politic al liderului AUR, pe care îl acuză că a preferat scandalurile și conflictele în locul unor rezultate concrete. Tocmai această nemulțumire ar putea crea, în opinia sa, spațiu pentru apariția unor noi partide și pentru redistribuirea voturilor în următorii ani.
Critici dure la adresa lui George Simion pentru apelul la înscrierea în AUR: „600.000 de euro pe lună nu vă ajung?”
Anca Alexandrescu a criticat și reacția lui George Simion de după conferința de presă a președintelui. Jurnalista a făcut referire la un mesaj prin care liderul AUR ar fi încurajat românii să devină membri ai partidului și să contribuie financiar la activitatea formațiunii.
În opinia sa, apelul arată că George Simion nu înțelege dificultățile financiare cu care se confruntă o mare parte dintre români. Realizatoarea a invocat și suma de aproximativ 600.000 de euro pe lună, pe care a prezentat-o drept subvenție publică primită de AUR, întrebând de ce ar mai fi necesare contribuții suplimentare din partea simpatizanților.
Jurnalista a spus că nu se așteaptă ca milioanele de alegători care l-au susținut pe George Simion să devină membri AUR, indiferent de reacțiile provocate de declarațiile lui Nicușor Dan. Mai mult, consideră că numărul celor care vor accepta să plătească o cotizație va fi mult mai mic decât ar spera conducerea partidului.
PSD ar putea recupera o parte din alegătorii nemulțumiți. Anca Alexandrescu vorbește despre pierderi în tabăra suveranistă
În analiza sa, Anca Alexandrescu a vorbit și despre schimbările care s-ar putea produce în Parlament și în comportamentul electoral al românilor. Realizatoarea a susținut că PSD ar fi atras 13 senatori din zona suveranistă în ultimele două săptămâni, dintre care doi chiar în ziua intervenției sale.
Dincolo de aceste mutări politice, jurnalista consideră că social-democrații ar putea recupera o parte dintre alegătorii nemulțumiți dacă vor reuși să corecteze unele dintre măsurile economice adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan. O altă parte a electoratului s-ar putea îndrepta către PNL, însă foarte mulți români ar putea alege să rămână în afara jocului politic.
Potrivit realizatoarei, popularitatea unui partid în rețelele sociale nu garantează că aceasta se va transforma automat în voturi sau în membri cotizanți. Ea a avertizat că izolarea AUR și fragmentarea mișcării suveraniste ar putea favoriza apariția unor formațiuni noi, pe care le-a descris drept construcții politice artificiale, create pentru a atrage alegătorii care nu se mai regăsesc în partidele existente.
Protestul din 14 noiembrie, un nou motiv de dispută. George Simion, criticat că nu își asumă organizarea manifestației
Anca Alexandrescu a abordat și controversa legată de protestul anunțat pentru 14 noiembrie, în susținerea lui Călin Georgescu. Jurnalista l-a criticat pe George Simion pentru faptul că solicitările privind organizarea manifestației ar fi fost depuse de alte persoane, deși liderul AUR și-a exprimat susținerea pentru acțiune.
În opinia sa, Simion ar fi trebuit să își asume direct responsabilitatea organizării protestului, mai ales în condițiile în care autoritățile au semnalat riscuri de securitate. Realizatoarea a amintit că în aceeași zi este programat meciul de fotbal dintre România și Polonia, iar prezența unui număr mare de suporteri în Capitală ar putea complica situația.
Jurnalista a insistat că liderul opoziției ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să țină cont de avertismentele transmise de autorități. În intervenția sa, a făcut referire la informațiile privind posibile provocări și la tensiunile care pot apărea în contextul desfășurării meciului România - Polonia.
Alertele cu bombă din Europa și războiul din Ucraina. Anca Alexandrescu vorbește despre o campanie de răspândire a fricii
Dincolo de disputele politice interne, Anca Alexandrescu a atras atenția asupra situației de securitate din Europa. Realizatoarea a făcut referire la valul de amenințări cu bombă care a vizat curse aeriene și instituții de învățământ, inclusiv din Italia, și a susținut că aceste evenimente ar trebui analizate în contextul tensiunilor internaționale.
Jurnalista a sugerat că acumularea amenințărilor și mesajelor alarmiste ar putea contribui la crearea unei stări permanente de teamă în rândul populației. Ea a făcut o paralelă între perioada pandemiei de COVID-19, temerile provocate de războiul din Ucraina și noile alerte de securitate, exprimându-și suspiciunea că frica ar putea fi folosită pentru influențarea opiniei publice.
În același context, Alexandrescu a criticat preocupările liderului AUR, despre care consideră că ar trebui să acorde mai multă atenție subiectelor legate de securitate, pace, economie și resursele esențiale. Realizatoarea a făcut o comparație între George Simion și Călin Georgescu, apreciind că acesta din urmă a abordat teme de interes major pentru populație.
Nicușor Dan, criticat pentru măsurile economice ale lui Ilie Bolojan: „De parcă noi l-am pus prim-ministru”
Un alt pasaj important al editorialului a vizat situația economică a României și responsabilitatea politică pentru scăderea nivelului de trai. Anca Alexandrescu a criticat modul în care Nicușor Dan a vorbit despre dificultățile economice, susținând că președintele încearcă să se distanțeze de consecințele măsurilor adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan.
În opinia realizatoarei, șeful statului nu poate ignora propria responsabilitate pentru susținerea formulei guvernamentale și pentru lipsa unor intervenții mai ferme atunci când au fost adoptate măsuri care au afectat populația.
Jurnalista a criticat și lipsa unei reacții ferme a președintelui în legătură cu proiectele care implică gigantul german Rheinmetall. În intervenție, ea a invocat o scădere a acțiunilor companiei pe bursă și a pus sub semnul întrebării continuarea colaborărilor cu aceasta, în contextul controverselor legate de achizițiile din industria de apărare.
În opinia Ancăi Alexandrescu, discuțiile politice despre AUR și scandalul dintre Nicușor Dan și Ovidiu Vanghele au ajuns să acopere probleme mai grave, de la nivelul de trai al populației până la deciziile economice și de securitate ale statului român.
„Sunt bătrâni care plâng în fața rafturilor”. Mesajul dur al Ancăi Alexandrescu despre sărăcirea românilor
Spre finalul editorialului, Anca Alexandrescu a revenit la situația financiară a populației și a vorbit despre familiile care nu își mai permit să cumpere alimente, haine sau alte produse de strictă necesitate. Realizatoarea a criticat întreaga clasă politică pentru faptul că disputele dintre partide continuă să domine agenda publică, în timp ce tot mai mulți români se confruntă cu dificultăți economice.
Jurnalista a făcut referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind creșterea sărăciei și a susținut că realitatea este mult mai gravă decât lasă să se înțeleagă discursurile oficiale. Potrivit acesteia, problemele oamenilor ar trebui să fie principala preocupare atât pentru cei aflați la putere, cât și pentru reprezentanții opoziției.
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a transmis că responsabilitatea pentru situația actuală nu aparține exclusiv unui singur partid sau unui singur lider politic. În opinia sa, toate formațiunile care s-au aflat la putere trebuie să răspundă pentru deciziile luate, iar cetățenii ar trebui să fie mai atenți la modul în care își aleg reprezentanții.
În încheierea intervenției, Anca Alexandrescu a susținut că românii au ajuns să suporte consecințele unor decizii politice repetate, în timp ce problemele lor reale sunt trecute în plan secund.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News