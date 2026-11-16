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Anca Alexandrescu: ”Bolojan să ne lase cu modestia, are rucsac de 1.000 de euro. Simion s-a înhăitat cu toți hoții și condamnații”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 nov. 2026, 15:11
Actualizat16 nov. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, acuzându-l de ipocrizie și de promovarea unei false imagini de modestie, după nunta de lux a fiicei sale. Realizatoarea TV a pus sub semnul întrebării și folosirea mașinii oficiale și a escortei SPP pentru transportul invitaților de la aeroport până la locația unde a avut loc evenimentul. De asemenea, l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că s-a asociat cu persoane controversate, condamnați penal și oameni pe care îi consideră interesați de controlul politic al țării.

Anca Alexandrescu: ”Bolojan să ne lase cu modestia, are rucsac de 1.000 de euro”

Nu-mi place deloc această dublă măsură. Sigur că nu-i absorbă cu nimic pe cei de la PSD cu acea opulență de la botezul lui Simonis, ceea ce s-a întâmplat la nunta lui Bolojan. Iată s-a dovedit că Bolojan, cel care ținea predici și făcea pe săracul și pe modestul, este fix la fel, nu este nicio diferență. Sigur că odată în viață te căsătorești, înțeleg, casă de piatră fetei domniei tale, dar să ne lase cu poveștile astea cu vai, el e modest. Aduceți-vă aminte că am văzut și rucsacul de 1.000 și ceva de euro cu care mergea domnul Bolojan, nu? Nu este prima oară când se întâmplă lucruri la acestea. Am văzut-o și pe fosta soție a domnului Bolojan, care era încălțată cu pantofi de 1.000 și ceva de euro și cu geantă de 2.000 de euro. Deci să mă lase cu modestia asta, că nu cred în lucrul ăsta. Eu nu cred că liderii politici trebuie să fie săraci ca să poată să facă bine românilor, dar pe mine mă deranjează ipocrizia și minciuna, că la fel este și în opoziție, să știi. Adică nu este nicio diferență și în opoziție sunt aceleași practici, este unul la unul cu cei de la putere

a declarat Anca Alexandrescu, luni, la Realitatea PLUS.

Realizatoarea TV a amintit cazul unui fost procuror general care ar fi demisionat după ce a folosit mașina cu escortă SPP în interes personal, comparând situația cu cea a lui Ilie Bolojan, despre care a spus că nu va păți nimic, deoarece este protejat de sitem.

Ceea ce vreau să spun în legătură cu SPP-ul. Poate vă aduceți aminte, poate cei mai tineri nu-și aduc aminte, dar exista un procuror general, care a plecat din funcția de procuror general pentru că a folosit mașina cu escortă și cu SPP pentru un drum la Ploiești, dacă mi-aduc aminte. Domnul Bolojan, care folosește mașina pentru a duce pe doamna de la Musette, de la firma de pantofi și genți, și pentru a duce invitații la nuntă, a-i conduce la aeroport. Ce pățește? Nu pățește nimic, vă spun eu, pentru că domnul Bolojan este protejat de sistem, așa cum am spus, de sistemul vechi, ca să fie foarte clar

a mai spus realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu: ”Bolojan e protejat de fostul sistemul Coldea-Kovesi”

Mai mult, realizatoarea TV a susținut că Ilie Bolojan face parte din cercul de influență Coldea-Kovesi și a făcut referire la apropierea acestuia de fostul premier Ludovic Orban.

Domnul Bolojan face parte din gașca aia care vrea să rămână veșnic la putere, Coldea, Kovesi și tot anturajul din spatele lor, de asta s-a și unit acum cu domnul Ludovic Orban, fostul angajat al domnului Trăilă, cu care lucra domnul Coldea și domnul Dumbravă, ca să le facă optimizarea dosarelor, vă aduceți aminte, da?

a transmis jurnalista.

Anca Alexandrescu: ”Simion s-a înhaitat cu toți hoții și condamnații României”

Totodată, Anca Alexandrescu a afirmat că românii nu mai au încredere nici în putere, nici în opoziție și l-a criticat pe George Simion, acuzându-l că s-a înconjurat de persoane controversate și condamnați penal.

De asta nu ies românii în stradă. Pentru cine să iasă? Că și opoziția face la fel. Și domnul Simion este la fel ca cei de la putere. Nu e nicio diferență. S-a înhăitat cu toți hoții României, cu condamnați penal, cu toți șmecherii care vor să controleze țara. Pentru cine să iasă oamenii? Da, oamenii sunt supărați, veniturile sunt din ce în ce mai mici, nivelul de trai a scăzut, pensiile, salariile nu sunt nici pe departe la nivelul la care ar trebui să fie, dar pentru cine să iasă oamenii? Să aducă la putere pe alții care sunt la fel de răi, care sunt acum mai rău decât sunt aceia care sunt acum la guvernare? Asta este problema. Oamenii au înțeles că suntem compropiu. Din păcate asta este realitatea

a conchis realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”
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