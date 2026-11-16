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Anca Alexandrescu: ”Bolojan să ne lase cu modestia, are rucsac de 1.000 de euro. Simion s-a înhăitat cu toți hoții și condamnații”
FOTO: Arhivă
Publicat16 nov. 2026, 15:11
Actualizat16 nov. 2026, 15:16
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, acuzându-l de ipocrizie și de promovarea unei false imagini de modestie, după nunta de lux a fiicei sale. Realizatoarea TV a pus sub semnul întrebării și folosirea mașinii oficiale și a escortei SPP pentru transportul invitaților de la aeroport până la locația unde a avut loc evenimentul. De asemenea, l-a acuzat pe liderul AUR, George Simion, că s-a asociat cu persoane controversate, condamnați penal și oameni pe care îi consideră interesați de controlul politic al țării.
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