Paradoxul din economie: Statul execută privatul, dar trece cu vederea datoriile de miliarde ale propriilor companii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 oct. 2026, 19:58

România se adâncește într-un paradox financiar greu de explicat cetățenilor care își plătesc taxele la zi. În timp ce mediul privat este strâns cu ușa pentru orice restanță la ANAF, societățile deținute de stat au adunat datorii fiscale uriașe, de peste 9,4 miliarde de lei (aproximativ 1,8 miliarde de euro).

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