FMI anunță perspective mai slabe pentru România: recesiune în 2026, iar revenirea economică din 2027 va fi mai lentă decât se estima

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 08:31

Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va înregistra o scădere de 0,5% în 2026, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Instituția a redus și prognoza pentru 2027 și se așteaptă la o inflație și un șomaj mai ridicate în acest an.

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