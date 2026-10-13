FMI anunță perspective mai slabe pentru România: recesiune în 2026, iar revenirea economică din 2027 va fi mai lentă decât se estima

Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va înregistra o scădere de 0,5% în 2026, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Instituția a redus și prognoza pentru 2027 și se așteaptă la o inflație și un șomaj mai ridicate în acest an.
Economia României, de la creștere modestă la recesiune în prognoza FMI
Noile estimări ale FMI indică o deteriorare a perspectivelor economice ale României. Revizuirea pentru 2026 este de 1,2 puncte procentuale și schimbă scenariul instituției de la un avans modest la o contracție a economiei.
Prognoza privind scăderea PIB cu 0,5% este în linie cu estimarea Băncii Mondiale, care și-a ajustat recent în sens negativ perspectivele pentru România.
Comisia Europeană urmează să publice în noiembrie noile previziuni economice. În raportul din mai, executivul european anticipa o creștere de 0,1% a economiei românești în 2026.
Revenirea economică din 2027, mai lentă decât se estima
FMI anticipează reluarea creșterii economice în 2027, însă într-un ritm mai redus decât cel prevăzut în primăvară. Noua prognoză indică un avans de 2,2%, față de estimarea anterioară de 2,5%, potrivit profit.ro.
Astfel, scenariul actual al instituției include un an de scădere economică, urmat de o revenire care nu mai atinge ritmul anticipat inițial.
FMI majorează estimările privind inflația în România
În paralel cu reducerea prognozelor de creștere, FMI a revizuit în sus estimările pentru inflația medie. Pentru 2026, instituția se așteaptă la o rată de 8,2%, comparativ cu 7,8% în prognoza din primăvară.
Inflația medie ar urma să coboare la 4,1% în 2027. Și această valoare este peste estimarea anterioară, de 3,9%.
Deficitul de cont curent și șomajul, în creștere în 2026
Deficitul de cont curent este estimat la 7% din PIB în acest an, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul anticipat anterior. Pentru 2027, FMI prevede o reducere a acestuia la 6,7% din PIB.
În ceea ce privește piața muncii, instituția estimează o rată a șomajului de 6,5% în 2026. Valoarea depășește atât nivelul de 6,1% înregistrat în 2025, cât și prognoza anterioară pentru acest an, de 6%.