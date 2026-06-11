Comisia Europeană propune un buget de 200 de miliarde de euro pentru UE în 2027, cu accent pe apărare, competitivitate și tranziția energetică

Comisia Europeană a propus un buget anual de 200 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană în 2027, considerând că acesta oferă o finanțare stabilă pentru principalele priorități strategice ale blocului comunitar, într-un context marcat de provocări economice și geopolitice.

Proiectul de buget reflectă rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune 2021-2027 și încurajează statele membre să direcționeze fondurile către domenii esențiale precum competitivitatea economică, apărarea, locuințele accesibile, reziliența în domeniul apei și tranziția energetică. În acest scop, Executivul european propune mecanisme de prefinanțare și un nivel mai ridicat al cofinanțării din partea UE.

Bugetul pentru 2027 vine după o perioadă marcată de pandemie, criza energetică, inflație ridicată, războiul din Ucraina și tensiuni geopolitice accentuate, inclusiv efectele recente ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice și economiei europene.

Printre prioritățile majore se numără continuarea sprijinului pentru Ucraina, consolidarea securității și apărării europene prin investiții în cercetare, mobilitate militară și capacități industriale, precum și implementarea Planului ReArm Europe/Readiness 2030 și a instrumentului SAFE pentru achiziții comune în domeniul apărării.

Totodată, Comisia propune majorarea finanțării pentru programe emblematice precum Erasmus+, Mecanismul pentru Interconectarea Europei și Programul privind piața unică, menținând în același timp sprijinul pentru agricultură și dezvoltarea rurală. În domeniul migrației, statele membre vor beneficia de fonduri suplimentare de 1,2 miliarde de euro prin Fondul pentru azil, migrație și integrare și Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize.

Proiectul reprezintă ultimul buget din actualul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 și va asigura continuitatea finanțării programelor europene până la adoptarea noului cadru bugetar pentru perioada 2028-2034. Documentul urmează să fie aprobat de Parlamentul European și de Consiliul UE înainte de sfârșitul anului 2026.