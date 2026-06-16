Transelectrica accelerează dezvoltarea autostrăzilor energetice ale României

Publicat 16 iun. 2026, 08:03 Actualizat 16 iun. 2026, 16:57

România face un pas important în consolidarea infrastructurii sale energetice, iar Transelectrica se află în centrul acestui proces. În cadrul FOREN 2026, Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, a prezentat planurile de extindere a rețelei de transport, care vor crește numărul liniilor de interconexiune de 400 kV de la 11 la 19 în următorii ani.

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