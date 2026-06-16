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Economie· 1 min citire

Transelectrica accelerează dezvoltarea autostrăzilor energetice ale României

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 08:03
Actualizat16 iun. 2026, 16:57

România face un pas important în consolidarea infrastructurii sale energetice, iar Transelectrica se află în centrul acestui proces. În cadrul FOREN 2026, Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, a prezentat planurile de extindere a rețelei de transport, care vor crește numărul liniilor de interconexiune de 400 kV de la 11 la 19 în următorii ani.

Noile investiții includ două linii suplimentare cu Ungaria, una cu Serbia, două cu Republica Moldova și trei cu Ucraina, printre proiectele strategice numărându-se și interconexiunea Suceava–Cernăuți, susținută la nivel politic de România și Ucraina.

Extinderea infrastructurii va avea un impact major asupra capacității de schimb energetic. Dacă în urmă cu un deceniu România dispunea de o capacitate de interconectare de aproximativ 1.500 MW, aceasta a ajuns în prezent la 4.000 MW și este estimată să atingă 7.000 MW în următorii doi-trei ani, potrivit Transelectrica.

Prin aceste investiții, compania urmărește eliminarea constrângerilor din rețeaua de transport și integrarea mai eficientă a pieței naționale în sistemul energetic european. Dezvoltarea „autostrăzilor energetice” va facilita tranzacțiile transfrontaliere cu energie și va contribui la creșterea securității și flexibilității sistemului energetic din România și din regiune.

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