Doi elevi români, premiați de Național Geographic Society

Doi elevi din Buzău sunt recunoscuți la nivel mondial după ce au câștigat unul dintre cele mai apreciate premii, oferite de National Geographic Society. În cadrul programului s-au înscris aproximativ 6 mii de tineri din 104 țări și doar 15 proiecte au fost premiate la nivel mondial.

Proiectul elevilor români, singurul premiat din Europa

Proiectul vizează calitatea aerului pe care îl respirăm și are la bază folosirea lichenilor ca bioindicatori naturali.

În doar șase luni, Carla și Rareș Gheorghe, doi frați pasionați de știință și cercetare din Buzău au identificat peste 800 de licheni din 20 de țări și au creat o hartă publică a calității aerului care poate fi accesată de oricine online.

Proiectul lor, realizat după luni întregi de muncă și documentare, a reușit să se remarce printre mii de inițiative din întreaga lume.

Mai mult decât atât, inițiativa celor doi elevi a fost singurul proiect premiat din Europa, ceea ce a reprezentat o performanță uriașă atât pentru ei, cât și pentru România.