Apartamentul în care a locuit Zoia Ceaușescu valorează milioane de euro. Acesta este situat în Palatul Primăverii, fosta reședință a cuplului prezidențial din vremea comunismului. În ciuda prețului uriaș, imobilul nu este de vânzare.

Cum arată apartamentul luxos al Zoiei Ceaușescu?

Apartamentul Zoiei Ceaușescu reprezintă o adevărată piesă de artă. Imobilul unde a locuit „Prințesa Epocii de Aur” este cel mai mare din palatul Primăverii și este decorat întocmai precum cel al fiicei unui monarh.

Apartamentul este compus din salon, cameră de lucru, dormitor și baie. Mobilierul și decorațiunile sunt realizate în stil Ludovic al XVI-lea iar în salon se găsesc antichități precum vase orientale japoneze sau o tapiserie de manufactură franceză.

Zoia Ceaușescu a fost singura fiica a soților Ceaușescu. Aceasta s-a stins din viață la 57 de ani, după o luptă necruțătoare cu cancerul pulmonar.  