Considerat „copilul cuminte” al familiei, Valentin și-a construit o viață rezervată, dedicată științei și pasiunilor personale, precum fotbalul, fiind cunoscut pentru susținerea constantă a echipei Steaua București.

Carieră și pasiuni

După ce a absolvit Facultatea de Fizică, Valentin Ceaușescu a lucrat zeci de ani la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, concentrându-se pe cercetare. Colegii și apropiații îl descriu ca o persoană disciplinată și serioasă, care a preferat să își clădească cariera fără să caute atenția publicului. În paralel, a rămas pasionat de fotbal, contribuind indirect la succesul Stelei București, inclusiv în câștigarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Pensia lui Valentin Ceaușescu

Recent, afaceristul Gigi Nețoiu, apropiat al fiului familiei Ceaușescu, a dezvăluit că pensia lui Valentin nu reflectă averea despre care s-a discutat în trecut. „Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Este un caracter deosebit, decent. A rămas cu durerea execuției părinților. I-au distrus familia, i-au distrus copilăria… Tot!”, a spus Nețoiu.

Potrivit acestuia, Valentin nu trăiește în lux și nu obișnuiește să plece în concedii, menținând un stil de viață simplu și discret.

Apariții rare în public

Deși evită să fie în centrul atenției, Valentin Ceaușescu a fost prezent la câteva evenimente importante, printre care aniversările echipei Steaua ’86, înmormântarea portarului Helmuth Duckadam și Gala Sportului Românesc din 2024. În cadrul acestei gale, Ladislau Boloni i-a adus un omagiu emoționant: „Trofeul mai aparține cuiva. Este vorba despre un om special, deosebit, puternic și foarte inteligent. Mă bucur foarte mult că se află astăzi printre noi. Valentin, trofeul este și al tău!”.

Valentin Ceaușescu rămâne astfel un personaj discret al scenei publice românești, care și-a păstrat viața privată și pasiunea pentru știință și sport, în ciuda notorietății părinților săi.