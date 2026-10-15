Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii

Unele probleme cardiace nu pot fi caracterizate complet doar prin ecocardiografie. În astfel de situații, o investigație care oferă imagini foarte detaliate poate clarifica atât anatomia, cât și modul în care funcționează mușchiul inimii.
Examenul RMN cardiac utilizează un câmp magnetic și unde radio pentru a analiza dimensiunea camerelor inimii, contracția, valvele, fluxul sanguin și caracteristicile țesutului miocardic, fără radiații ionizante. Poate identifica inflamația, cicatricile și zonele de fibroză și este util în cardiomiopatii, miocardită, boli congenitale și în evaluarea unor consecințe ale infarctului.
În anumite situații se administrează substanță de contrast, care evidențiază mai bine modificările țesutului cardiac. Informațiile obținute pot clarifica diagnosticul, pot ajuta la estimarea riscului și pot orienta tratamentul atunci când celelalte investigații nu oferă toate răspunsurile necesare.
Ai grijă de tine!
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