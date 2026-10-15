Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 oct. 2026, 08:05

Unele probleme cardiace nu pot fi caracterizate complet doar prin ecocardiografie. În astfel de situații, o investigație care oferă imagini foarte detaliate poate clarifica atât anatomia, cât și modul în care funcționează mușchiul inimii.

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