Rac

Nativii Rac se află într-o perioadă de răscruce, iar influența Sf. Maria le aduce un val de protecție și liniște sufletească. După 15 august, presiunile din viața personală și profesională încep să se estompeze, iar vechile tensiuni se dizolvă treptat. Este momentul ideal pentru a-și clarifica relațiile și pentru a pune bazele unor proiecte importante.

Energia pozitivă care înconjoară Racii le oferă șansa să ia decizii corecte, să primească sprijin neașteptat și să se bucure de recompense pentru eforturile depuse anterior. Karma le zâmbește, iar lucrurile care păreau blocate în trecut încep să se miște în favoarea lor.

În această perioadă, dorințele Racilor — fie că țin de carieră, sănătate sau viața personală — au mari șanse să devină realitate. Intuiția lor este amplificată, iar conexiunea cu planul spiritual le oferă claritate și inspirație.

Fecioară

Pentru Fecioare, Sfânta Maria aduce o energie revitalizantă, care le permite să lase în urmă grijile și momentele dificile. După 15 august, acestea vor simți cum toate încercările recente capătă sens, iar obstacolele care păreau imposibil de depășit se reduc considerabil.

Fecioarele vor fi încurajate să își urmeze planurile și să profite de oportunități care anterior păreau de neatins. Relațiile se îmbunătățesc, comunicarea devine mai ușoară, iar norocul le poate surâde în afaceri sau investiții personale.

Karma pozitivă și influența divină le ajută să-și transforme dorințele în realitate, să-și întărească încrederea în sine și să se bucure de o stare de bine autentică. Este perioada perfectă pentru a începe proiecte noi, pentru a călători sau pentru a explora idei creative care până acum păreau imposibile.

Sărbătoarea de pe 15 august marchează un prag important pentru Rac și Fecioară. Vremurile grele se risipesc, iar energiile cosmice lucrează în favoarea lor, facilitând schimbări benefice și surprize plăcute. Este o perioadă în care atât echilibrul emoțional, cât și succesul material devin mai accesibile.

Aceste două zodii au șansa de a se reconecta cu propriul destin, de a atrage persoane și situații pozitive și de a-și transforma visurile în realitate. După 15 august, Racii și Fecioarele vor simți cu adevărat că universul le oferă un restart, iar drumul lor se înseninează.