Leu

Leii sunt, fără îndoială, marii favorizați ai acestei perioade. Începând cu 21 decembrie 2025, energia astrală le amplifică ambiția, creativitatea și capacitatea de a conduce.

O oportunitate profesională uriașă (promovare, nou job sau un proiect major care iese din anonimat) va veni în calea lor. De asemenea, câștig financiar consistent, posibil chiar o mărire salarială sau un contract avantajos, dar și o vizibilitate crescută — șefii și oamenii influenți îi observă și îi apreciază.

Planetele pun reflectorul pe Leu, iar tot ce fac în această perioadă are șanse mari să fie recompensat pe măsură. Este momentul lor să strălucească.

Capricorn

Pentru Capricorni, Universul deschide un capitol total diferit față de ultimii ani. După multă muncă, răbdare și responsabilități, vine un moment de recompensă, liniște și creștere.

Vor avea parte de stabilitate financiară și o creștere a veniturilor, fie prin job, fie printr-o colaborare nouă. Rezolvarea unor probleme vechi, care le-au consumat energia, dar și începutul unei noi etape în plan personal, care le aduce echilibru și claritate.

În viața Capricornului „se așază piesele de puzzle”, iar 21 decembrie 2025 marchează startul unei perioade în care lucrurile se așază exact acolo unde trebuie.

Pești

Peștii intră într-unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții lor. Energia astrală le activează sectorul relațiilor, al emoțiilor și al împlinirii sufletești. Pentru ei, finalul lui 2025 este despre dragoste, vindecare și conexiuni autentice.

Apare o relație nouă cu potențial pe termen lung sau o transformare profundă într-o relație existentă, o claritate emoțională cum nu au mai avut de mult și puterea de a lua decizii mature, dar și inspirație, intuiție crescută și sentimentul că merg pe drumul potrivit.

Peștii simt, în sfârșit, că nu mai luptă împotriva curentului — Universul îi susține în direcția potrivită.