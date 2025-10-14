Pe 13 octombrie, Pluto și-a reluat mersul direct în Vărsător, aducând curajul de a înfrunta adevărurile ascunse și de a ne deschide spre legături autentice.

Tot atunci, Venus revine acasă în Balanță, unde energia ei de armonie, frumusețe și echilibru devine mai puternică, pregătind terenul pentru întâlniri care par predestinate. Pe 17 octombrie, Soarele din Balanță intră într-o cuadratură cu Jupiter în Rac și se opune lui Chiron din Berbec, activând o axă sensibilă a relațiilor, unde rănile vechi pot ieși la suprafață, dar doar pentru a fi vindecate prin iubire. În acest context astrologic, anumite zodii pot trăi momente revelatorii, în care întâlnirea cu sufletul pereche nu este doar o posibilitate, ci o realitate, scrie Kudika.

Horoscop dragoste Balanța

Pentru Balanță, săptămâna aceasta aduce o lumină aparte. Revenirea lui Venus în semnul tău îți oferă nu doar farmec și grație, ci și o vibrație magnetică ce atrage oameni pe aceeași frecvență cu sufletul tău.

Pluto direct în Vărsător te ajută să lași în urmă relațiile care nu mai au viitor și să te deschizi către o iubire care îți oglindește adevărata esență. Poți întâlni pe cineva care să-ți trezească atât liniștea interioară, cât și pasiunea, iar această întâlnire nu va părea întâmplătoare, ci orchestrată de destin.

Horoscop dragoste Vărsător

Pluto, revenit în mers direct chiar în semnul tău, îți activează o etapă profundă de transformare interioară. Săptămâna aceasta, simți că atragi persoane care nu vin doar să-ți fie alături, ci să-ți schimbe complet perspectiva asupra iubirii și vieții. Energia lui Venus în Balanță aduce parteneriate karmice, în timp ce aspectele tensionate din 17 octombrie îți arată unde te-ai rănit în trecut și cum aceste experiențe te-au pregătit pentru o iubire reală. Este posibil să întâlnești pe cineva care să pară o oglindă a sufletului tău, cineva menit să te însoțească într-un drum al transformării.

Horoscop dragoste Rac

Pentru tine, Racule, cuadratura Soarelui din Balanță cu Jupiter din semnul tău aduce o energie intensă în planul relațiilor. Te simți mai deschisă să primești iubire, chiar dacă ai temeri și răni nevindecate. Opoziția cu Chiron din Berbec scoate la suprafață suferințe vechi, dar exact prin aceste vulnerabilități poți atrage un suflet care să te accepte și să te vindece.

Venus în Balanță îți cere să cauți echilibrul și să nu mai faci compromisuri care te dor. În această săptămână, ai șansa să întâlnești pe cineva care îți înțelege sensibilitatea și care te poate face să simți, din nou, siguranța iubirii adevărate.