Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat.

Niciodată în istoria democrațiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condițiile în care coaliția de guvernare deține o majoritate de peste 70%. Această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală și lipsește poporul român de dreptul fundamental la reprezentare.

În fața acestor abuzuri, AUR a depus patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul lovește cel mai grav: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea”, au transmis reprezentanții AUR.

Potrivit lor, prin aceste măsuri fiscale Guvernul Bolojan îngroapă economia românească.

”În loc să sprijine antreprenorii români, guvernul preferă să înăbușe energiile productive și să favorizeze marii actori internaționali. Această moțiune denunță loviturile directe asupra economiei românești:

•Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri sufocă firmele mici, în timp ce multinaționalele beneficiază de deductibilități speciale.

•Majorarea impozitului pe tranzacțiile bursiere distruge piața de capital autohtonă.

•⁠Introducerea unei taxe suplimentare pentru transportatori crește costurile și afectează competitivitatea.

•Creșterea CASS pentru activitățile independente lovește peste 650.000 de români activi.

•Regimul mai strict de înființare și funcționare a societăților comerciale blochează inițiativa privată”, susține AUR.

Partidul condus de George Simion acuză Guvernul Bolojan că ”a ales să subordoneze companiile de stat intereselor străine și clientelei politice printr-un nou cadru legislativ viciat. Această moțiune arată cum statul român este dezavantajat chiar în propriile companii:

•⁠Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control, dar statul român este privat de aceleași drepturi în companii precum OMV Petrom sau Rompetrol Rafinare.

• Se creează o agenție nouă (AMEPIP) – un instrument de politizare masivă, prin care guvernul va numi exclusiv oameni fideli în consiliile de administrație.

•Se introduce obligativitatea ca în fiecare consiliu de adrministrație să existe un funcționar public subordonat direct politic, transformând managementul companiilor într-o anexă de partid”.

În plus, AUR afirmă că ”Guvernul Bolojan clamează o reformă a instituțiilor autonome, dar realitatea arată contrariul: sinecurile rămân, iar salariile de lux sunt atinse doar marginal.

• Salariile uriașe scad de la 15.000 de euro la 12.000 de euro, menținând un nivel de lux incompatibil cu situația economică a României.

• Reducerile de personal vizează tocmai zona de control și verificare, slăbind capacitatea de supraveghere a piețelor de energie, telecom și asigurări.

•Nu se introduc criterii de performanță sau standarde de calitate, iar posturile politice rămân intacte”.

Mai mult, reprezentanții principalului partid de opoziție subliniază că ”Guvernul Bolojan lovește în cel mai sensibil domeniu: sănătatea. Aceste măsuri nu aduc economii reale, ci vor genera cheltuieli și mai mari prin spitalizări și tratamente tardive, în timp ce pacienții sunt condamnați la suferință și lipsă de tratamente.

•⁠Numărul de investigații medicale decontate este redus, limitând șansele bolnavilor cronici de a primi diagnostic și tratament la timp.

• ⁠Medicii sunt constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate, îngrădind accesul pacienților la terapii eficiente.

•Majorarea taxei clawback determină retragerea de pe piață a medicamentelor generice, afectând pensionarii și bolnavii cronici.

•⁠Medicina de familie și ambulatoriul sunt marginalizate, ceea ce duce la creșterea listelor de așteptare și la agravarea inegalităților teritoriale”.

”Cabinetul Bolojan a ales să conducă prin abuz, să lovească în economia națională, să umilească statul român în propriile companii, să mimeze reforma instituțiilor și să reducă accesul cetățenilor la sănătate.

Prin aceste patru moțiuni de cenzură, AUR cere demisia imediată a Guvernului Bolojan și oprirea unui program de austeritate care îngenunchează românii și distruge perspectivele de dezvoltare ale României.

Parlamentul trebuie să redevină locul unde se dezbat și se adoptă legi, nu sala de conferințe unde guvernul dictează prin abuz”, au conchis reprezentanții AUR.