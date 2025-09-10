"Au existat multe declarații, dar până acum există o lipsă de acțiune", a declarat Zelenski în discursul său zilnic, apreciind că "Rusia nu a primit un răspuns ferm (...) care s-ar traduce prin măsuri concrete".

Zelenski a afirmat că apariția acestor drone pe teritoriul polonez a fost o "manevră calculată a Rusiei" pentru a "testa limitele posibilului" și "răspunsul" țărilor NATO.



Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic miercuri cu premierul polonez Donald Tusk și premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit sa împărtășească experiența Ucrainei în combaterea dronelor.



Cel puțin 19 drone armate rusești au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.



Guvernul polonez a calificat incidentul drept "un act de agresiune", în timp ce Rusia a negat "orice intenție de a ataca Polonia" și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.

