Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Zelenski a subliniat: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american și în special președintelui Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, salvează vieți ucrainene.”

Declarația vine într-un moment extrem de tensionat, în plină desfășurare a negocierilor de pace de la Geneva. Zelenski a insistat că menținerea sprijinului internațional este vitală și a mulțumit și țărilor europene, precum și grupurilor G7 și G20. „De aceea lucrăm cu atenție la fiecare punct, la fiecare pas către pace. Totul trebuie să fie pus la punct corect, astfel încât să putem pune cu adevărat capăt acestui război și să împiedicăm repetarea lui”, a transmis liderul ucrainean.

Trump atacă dur administrația Biden

Mesajul lui Zelenski a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a lansat un atac virulent pe Truth Social, afirmând că invazia Rusiei nu ar fi avut loc niciodată dacă Joe Biden nu câștiga alegerile din 2020. „Putin nu ar fi atacat niciodată dacă nu era Sleepy Joe”, a scris Trump, acuzând lipsa de „leadership puternic” la Washington. El a susținut că în primul său mandat Rusia „nu a îndrăznit măcar să se apropie” de o ofensivă militară și că actualul război este „violent și teribil”, dar unul „care nu trebuia să existe niciodată”.

Europa intervine în negocierile de la Geneva și trimite reprezentanți, după ce mai marii continentului au vorbit cu Donald Trump la telefon

Negocieri tensionate la Geneva

Declarațiile președintelui american au complicat suplimentar negocierile de la Geneva, unde delegațiile Ucrainei, SUA și statelor europene discută o variantă modificată a planului de pace în 28 de puncte. Documentul este intens contestat pentru că include concesii teritoriale, limitări asupra armatei ucrainene și renunțarea la aspirațiile NATO. Zelenski a transmis că unele elemente ar putea ține cont de „viziunea și interesele Ucrainei”, dar a avertizat că pacea nu poate fi obținută prin compromisuri care lasă țara vulnerabilă. „Nu vom accepta soluții care lasă Ucraina vulnerabilă”, a spus președintele ucrainean.

Presiuni și controverse în SUA

Termenul-limită impus de Trump, care coincide cu Ziua Recunoștinței, pune presiune suplimentară asupra negocierilor. În presa americană au apărut avertismente că Washingtonul ar putea reduce sprijinul militar dacă Kievul nu răspunde până la termen. În Congres, mai mulți senatori au semnalat „confuzie profundă” în interiorul administrației Trump cu privire la originea planului de pace, care conține puncte aproape identice cu cerințele Moscovei.

La Geneva, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a descris discuțiile cu europenii drept „constructive”, iar întâlnirea cu delegația americană este în desfășurare. Zelenski a punctat că „toată lumea are nevoie de un rezultat pozitiv”, dar a reiterat că securitatea națională nu poate fi sacrificată. Mesajul său, deși diplomatic, marchează o delimitare clară față de presiunile venite din partea Washingtonului și o reafirmare a poziției Ucrainei: recunoștință pentru sprijin, dar fermitate în apărarea intereselor naționale.