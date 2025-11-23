Mesajul său vine pe fondul unei mobilizări intense a liderilor europeni, care au dorit să își facă auzită poziția înaintea negocierilor de la Geneva. În paralel, premierul britanic Keir Starmer a discutat mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul ferm al Marii Britanii pentru Kiev, iar ulterior a purtat o convorbire telefonică cu Donald Trump. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului britanic, Starmer și Trump au convenit ca echipele de negociatori britanici și americani să colaboreze duminică, la Geneva, în cadrul planului de pace promovat de Washington.

Macron cere revizuirea planului american

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă, la summitul G20 din Africa de Sud, că planul de pace prezentat de Statele Unite constituie o bază de lucru, dar necesită ajustări și o implicare mai consistentă a europenilor. Macron a subliniat că documentul propune elemente importante privind suveranitatea și garanțiile de securitate, dar nu a fost negociat cu statele europene, deși acestea sunt direct vizate. Liderul francez a amintit că activele înghețate aparțin europenilor, integrarea Ucrainei depinde de instituțiile europene, iar deciziile NATO sunt în mâinile membrilor săi. Din acest motiv, a insistat că planul nu poate fi doar o propunere americană, ci trebuie să fie rezultatul unei consultări mai ample.

Italia se alătură discuțiilor

Surse diplomatice au confirmat că Italia va fi prezentă la Geneva prin intermediul lui Fabrizio Saggio, care va reprezenta țara în cadrul discuțiilor. Astfel, alături de consilierii de securitate națională din Franța, Germania și Marea Britanie, grupul cunoscut sub numele de E3, vor participa și reprezentanți ai Uniunii Europene, ai Statelor Unite și ai Ucrainei. E3 funcționează ca o alianță informală de securitate între cele trei mari puteri europene, iar implicarea Italiei marchează extinderea sprijinului continental pentru procesul de pace.

Planul american în 28 de puncte

Documentul elaborat de negociatorii americani și ruși, aprobat de Donald Trump, conține 28 de puncte și presupune concesii majore din partea Kievului, depășind limitele pe care Ucraina le-a considerat acceptabile până acum. Surse oficiale au precizat că administrația Trump a transmis lui Zelenski și echipei sale că la Casa Albă se lucrează pe un calendar accelerat, cu obiectivul de a finaliza propunerea înainte de sfârșitul anului. Se așteaptă ca Zelenski să semneze acordul înainte de Ziua Recunoștinței, pentru ca acesta să fie prezentat Moscovei la finalul lunii și încheiat până la începutul lui decembrie.

Presiuni și comparații cu negocierile anterioare

Oficiali familiarizați cu dosarul au comparat abordarea Washingtonului cu presiunile exercitate anterior asupra lui Zelenski pentru a accepta un acord dificil privind drepturile asupra mineralelor ucrainene. Atunci, Kievul a cedat, sperând să obțină sprijinul american în războiul cu Rusia. De această dată, însă, există semnale că Ucraina nu va accepta un calendar atât de strict și va veni cu contrapropuneri.

Kievul pregătește răspunsuri proprii

Potrivit unor surse citate de Financial Times, biroul lui Zelenski lucrează la contrapropuneri care să fie prezentate părții americane. Oficialii ucraineni au subliniat că există puncte ce reprezintă limite clare pentru Kiev și că societatea civilă ar putea respinge orice acord perceput ca o capitulare sau ca fiind favorabil Moscovei. Într-un comunicat, administrația prezidențială de la Kiev a transmis că Ucraina a acceptat să lucreze pe baza planului într-un mod care să ducă la o încheiere justă a războiului. Zelenski urmează să discute cu Trump în zilele următoare despre oportunitățile diplomatice și elementele esențiale pentru obținerea păcii.

Vizita militară americană la Kiev

Joi, președintele ucrainean s-a întâlnit cu o delegație militară americană condusă de secretarul armatei Daniel Driscoll, considerat o figură emergentă la Pentagon și apropiat al vicepreședintelui JD Vance. Colonelul Dave Butler, purtătorul de cuvânt al armatei americane, a declarat că Driscoll și Zelenski au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnarea planului de pace, precizând că inițial acordul va fi între SUA și Ucraina. Un alt oficial american a menționat că vizita lui Driscoll a fost devansată cu o lună la solicitarea Casei Albe, pentru a sprijini demararea negocierilor și pentru a transmite informații esențiale. Acesta urma să ia legătura și cu partea rusă, pentru a avansa discuțiile.

Trump zguduie iar scena internațională și spune că propunerea actuală pentru Ucraina nu este oferta sa finală

Planul, susținut de Casa Albă

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a confirmat că trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au lucrat discret la planul de pace în ultima lună. Ea a subliniat că președintele Trump susține documentul, considerându-l benefic atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, și a adăugat că administrația americană depune eforturi susținute pentru a-l implementa.

Reacția Uniunii Europene

Uniunea Europeană a solicitat ca Europa și Ucraina să fie implicate direct în negocieri. Kaja Kallas, înaltul reprezentant al blocului pentru politica externă, a declarat că nu există semne de concesii din partea Rusiei și că implicarea europeană este esențială pentru un rezultat echilibrat.

Context politic fragil la Kiev

Inițiativa americană vine într-un moment dificil pentru președintele Zelenski, a cărui poziție politică a fost afectată de un scandal de corupție ce a dus la demisia a doi miniștri. Grupurile de opoziție au cerut demiterea șefului de cabinet Andrii Iermak și chiar a întregului guvern, ceea ce complică suplimentar negocierile și reduce spațiul de manevră al administrației de la Kiev.

Ucraina a decis să facă un pas spre negocieri. Zelenski și Trump trimit delegații la negocieri în Elveția