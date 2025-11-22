„Începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și Statele Unite privind posibilii parametri ai unui viitor acord de pace în Elveția”, a scris Umerov pe Telegram. Ulterior, acesta a completat: „Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale”.

Mesajul inițial al lui Umerov a fost editat, după ce menționase că discuțiile ar fi urmat să includă și „participarea partenerilor europeni”, fără a explica motivul modificării.

Context internațional

Anunțul de la Kiev a venit în timp ce, la summitul G20 din Africa de Sud, lideri europeni discutau planul american pentru Ucraina. Printre participanți s-au aflat președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, potrivit surselor citate de presă.

Președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de constituire a delegației ucrainene care va merge la consultări. Echipa, condusă de șeful cancelariei prezidențiale, va include oficiali de rang înalt din domeniul securității și va fi „responsabilă de participarea la procesul de negocieri cu Statele Unite și alți parteneri internaționali ai Ucrainei, precum și cu reprezentanții Rusiei”.

Mesajul președinției

În comunicatul oficial se precizează că „Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii, iar reprezentanții statului ucrainean vor apăra interesele legitime ale poporului ucrainean și fundamentele securității europene”.

Totodată, Zelenski a transmis vineri un mesaj către cetățeni, subliniind gravitatea momentului: țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”.

Presiuni externe

Decizia Kievului vine pe fondul presiunilor americane. Președintele Donald Trump a afirmat că a dat Ucrainei un termen limită pentru acceptarea planului de pace negociat de SUA cu Rusia, declarând că „Va trebui să-i placă”.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a confirmat că a primit planul propus de Washington și a spus că Ucraina și aliații săi europeni „încă se amăgesc”.

Negocieri în curs

Zelenski, împreună cu liderii Franței, Germaniei și ai altor state europene, încearcă să rescrie planul de pace propus de SUA până la 27 noiembrie. Potrivit Bloomberg, aceștia urmăresc să modifice părți esențiale ale documentului, evitând însă să contrazică deschis Washingtonul.

Cancelarul german Friedrich Merz, după ce a aflat despre „planul de pace”, l-a contactat rapid pe Trump pentru discuții suplimentare. În paralel, liderii Uniunii Europene intenționează să se reunească în marja summitului G20 pentru a formula o poziție comună.

