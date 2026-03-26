Rețea activă timp de mai mulți ani

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Buzău, activitățile ilegale s-ar fi desfășurat pe o perioadă îndelungată, între 2019 și 2026. Suspecta ar fi racolat 11 femei, cu vârste cuprinse între 33 și 43 de ani, din diferite județe ale țării.

Acestea ar fi fost convinse să plece în Elveția, sub promisiunea unor câștiguri rapide și a unor condiții sigure de muncă, însă, în realitate, ar fi fost determinate să practice prostituția.

Profituri uriașe și investiții în lux

Anchetatorii estimează că rețeaua ar fi generat venituri de peste 10,1 milioane de lei. Banii obținuți ar fi fost folosiți pentru achiziționarea de autoturisme scumpe și proprietăți imobiliare, în încercarea de a ascunde proveniența sumelor.

În urma descinderilor efectuate pe 24 martie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Buzău. Au fost ridicate documente și medii de stocare considerate probe relevante în dosar.

Totodată, autoritățile au indisponibilizat cinci autoturisme, inclusiv modele de lux, pentru instituirea sechestrului asigurător.

Cooperare internațională în anchetă

Investigația a beneficiat de sprijinul autorităților judiciare din Elveția, prin intermediul mecanismelor de cooperare polițienească internațională. La acțiuni au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Femeia a fost reținută și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de proxenetism. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească întreaga amploare a activității infracționale și eventuale alte persoane implicate.