„Am avut multe termene limită, dar dacă lucrurile merg bine, eşti înclinat să le extinzi. Însă credem că joi este un termen adecvat”, a spus Trump la Fox News Radio, vorbind despre termenul pe care i l-a dat preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să se pronunţe asupra proiectului de plan de pace în 28 de puncte avansat de SUA.

Acest plan, structurat în 28 de puncte, prevede cedări teritoriale semnificative din partea Ucrainei și condiționări importante, fiind considerat un ultimatum care, dacă nu va fi acceptat, ar putea duce la încetarea sprijinului militar american pentru Kiev.

Donald Trump a declarat într-un interviu că, deși în războiul dintre Ucraina și Rusia au existat mai multe termene limită, acesta, de Ziua Recunoștinței, este unul adecvat pentru o decizie privind planul de pace.

Agențiile Reuters și EFE au raportat că acest ultimatum a fost transmis oficial lui Zelenski, iar în caz de refuz, sprijinul SUA sub forma echipamentelor militare și a informațiilor se va opri. Trump a susținut că Ucraina „deja pierde teritoriu” și a caracterizat conflictul drept un „masacru scăpat de sub control”.​

În ceea ce privește posibilitatea unui nou atac rusesc asupra altor țări europene, Donald Trump a afirmat că Vladimir Putin „nu caută mai multe probleme” și că ar fi învățat lecția dintr-un război care, potrivit lui, „ar fi trebuit să dureze o zi, dar continuă de patru ani”.

Președintele american a menționat și faptul că vineri au intrat în vigoare noi sancțiuni americane, care vizează două dintre cele mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil. Trump le-a descris ca fiind „foarte puternice”.

Planul propus cere Ucrainei să cedeze în întregime regiunea Donbas către Rusia, recunoscând astfel de facto controlul rus asupra acesteia și a Crimeei. Alte teritorii disputate, precum Herson și Zaporojie, ar urma să fie împărțite de-a lungul liniei frontului actual, cu o zonă tampon demilitarizată în anumite regiuni.

În schimb, Rusia s-ar retrage din zonele centrale-estice și nord-estice pe care le ocupă în prezent. Ucraina ar trebui să limiteze și efectivele militare, să renunțe la armele cu rază lungă, dar și la aspirațiile de aderare la NATO, optând pentru neutralitate militară înscrisă în Constituție. Ca contraprestație, Ucraina ar primi garanții de securitate occidentale fără prezență de trupe străine pe teritoriul său.