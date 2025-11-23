„Războiul dintre Rusia și Ucraina este violent și teribil”, a scris Trump, adăugând că, în opinia sa, „cu un leadership puternic în SUA și Ucraina, nu ar fi existat niciodată”.

„Putin nu ar fi atacat niciodată dacă nu îl vedea pe Sleepy Joe”

Trump a insistat că președintele rus Vladimir Putin nu ar fi îndrăznit să lanseze invazia dacă la Casa Albă nu s-ar fi aflat Joe Biden. „Putin nu ar fi atacat niciodată! A făcut-o doar când l-a văzut pe Sleepy Joe în acțiune și a spus: ”Acum e momentul meu!””, a afirmat liderul american. El a subliniat că, în timpul primului său mandat, Rusia „nu a îndrăznit măcar să se apropie” de o ofensivă împotriva Ucrainei.

„Am moștenit un război care nu trebuia să existe”

Trump a mai declarat că actualul conflict a început „cu mult înainte” ca el să revină la Casa Albă și că milioane de oameni „și-au pierdut viața fără sens” într-un război care putea fi evitat. În același mesaj, a criticat dur poziția Ucrainei față de eforturile diplomatice și militare ale Washingtonului: „Conducerea Ucrainei nu a arătat nicio recunoștință pentru eforturile noastre.”

Trump zguduie iar scena internațională și spune că propunerea actuală pentru Ucraina nu este oferta sa finală

Negocieri tensionate la Geneva

Declarațiile lui Trump au venit chiar în momentul în care Ucraina, SUA și statele europene discută intens la Geneva modificarea planului de pace. Președintele Volodimir Zelenski a transmis că unele elemente din propunerea americană „ar putea ține cont” de interesele ucrainene, însă Germania consideră „improbabil” ca un acord să fie finalizat până la termenul-limită impus de Trump – 27 noiembrie, Ziua Recunoștinței în SUA.

Planul aflat pe masa negocierilor este unul controversat, incluzând concesii teritoriale, limitări asupra armatei ucrainene și renunțarea la aspirațiile NATO, aspecte pe care mulți lideri europeni le consideră favorabile Moscovei.

Presiuni asupra Kievului

În ciuda criticilor, Trump menține presiunea asupra Ucrainei. Mesaje neoficiale transmise la Washington și în capitalele europene sugerează că sprijinul militar ar putea fi redus dacă Kievul nu răspunde până joi. În Congres, unii senatori au vorbit despre o „confuzie profundă” în interiorul administrației, după ce au primit informații contradictorii privind originea planului de pace, prezentat inițial ca american, dar descris ulterior ca o „listă de dorințe a Rusiei”.

Reacția Ucrainei

La Geneva, șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a declarat că discuțiile cu europenii au fost „constructive”, iar întâlnirea cu americanii continuă. Zelenski a subliniat că „toată lumea are nevoie de un rezultat pozitiv”, dar a avertizat că Ucraina nu va accepta soluții care o lasă „vulnerabilă la o nouă agresiune”.

Europa intervine în negocierile de la Geneva și trimite reprezentanți, după ce mai marii continentului au vorbit cu Donald Trump la telefon