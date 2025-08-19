Liderul ucrainean a subliniat că SUA vor participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar detaliile privind accesarea unui pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de dolari, ca parte a garanțiilor de securitate, ar urma să fie elaborate în decurs de 10 zile, a adăugat el, potrivit Novaia Gazeta Europe., citată de Ziarul de Gardă.

În acest context, Zeleski a mai subliniat că problema teritoriilor va fi discutată doar între el și Putin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte,a menționat că, în cadrul negocierilor cu Trump la Casa Albă, subiectul concesiilor teritoriale ale Ucrainei, precum și cerințele Rusiei pentru a ajunge la un acord, nu au fost discutate.

Anterior, Financial Times a scris că oficialii de la Kiev refuză să accepte vreun acord care să implice concesii teritoriale în favoarea Rusiei. Potrivit publicației, Kievul insistă asupra încetării focului ca prim pas pentru încheierea unui acord de pace.