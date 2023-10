Liderul de la Kiev a fost întâmpinat pe aeroport de ministrul de Externe, Luminița Odobescu, ulterior fiind primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi oficiali au făcut declarații comune de presă, după discuțiile private pe care le-au avut anterior.

În cadrul conferinței, o jurnalistă ucraineană i-a întrebat pe cei doi președinți cine este in spatele atacurilor Hamas impotriva Israelului. Este implicată Rusia in acest proces? A vandut Rusia arme pentru Hamas?

Volodimir Zelenski a fost primul care a răspuns la întrebările jurnalistei:

„Va multumesc pentru intrebare. Cine este in spate la Hamas. In spatele lor stau cei care ii sustin. Ii sustin public, ii sustin cu arme, si aceasta nu s-a intamplat de ieri sau alaltaieri. Acesta este un proces durabil și pe rețelele de socializare puteti gasi raspuns la aceste intrebari. Cine postează diferite semnale si comentarii.

Consideram ca Rusia este una dintre tarile care a ajutat Hamas si sta in spatele Hamas”, a spus Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, președintele Iohannis s-a dovedit a fi mai diplomat în declarații:

„In ce priveste atacul terorist asupra Israelului, eu am spus de la inceput, am comunicat condamnarea acestui atac terorist executat pe scara larga și am spus din capul locului ca noi sprijinim dreptul Israelului de a se apăra impotriva dusmanilor sai. Cine si cum a actionat in spatele acestui atac, vom afla pe masură ce aceste date vor deveni mai clare”, a spus Klaus Iohannis.

Alte subiecte discutate în cadrul conferinței: Ajutorul militar pentru Ucraina, securitatea Mării Negre în contextul războiului

Reporter: ”Ati vorbit chiar in discursul dvs despre sprijinul militar care v-a fost oferit din partea Romaniei. Daca ne-ati putea spune – ce sprijin militar i-a cerut presedintelui Iohannis.

Zelenski: ”Va multumesc pentru intrebare dar nu va pot spune toate detaliile. Aici pot sa existe si informatii pe care nu le putem face public. Accentul principal a fost pus de mine pe sisteme anti aeriene. Sunt foarte bucuros că Ucraina a fost auzită de România.”

Reporter: Cum considera Romania securitatea din Marea Neagra, ce trebuie sa facem impreuna?

Iohannis: ”În ce priveste Marea Neagra, România este aliat NATO și ca atare, cu toate ca ne aflam la Marea Neagra. Prin consolidarea flancului estic Romania beneficiaza de cele mai importante garantii de securitate din toata istoria noastră. Dar este clar ca flancul estic trebuie in continuare intarit.

Pentru asta este nevoie sa avem atentia noastra indreptata spre Marea Neagra, asta facem, si in cadrul NATO, si astazi cu președintele Zelenski am vorbit despre cum putem sa colaboram mai bine in zona Marii Negre.

Noi credem ca este important ca Marea Neagra sa ramana o mare deschisa, sa nu fie controlata de unii sau de altii si toti care avem iesire la Marea Neagra sa putem sa folosim Marea Neagra asa cum este scris in tratatele internationale.

Mai este de lucru si, daca imi este permis, asa cum am afirmat si in alte formate, acest razboi dus de Rusia impotriva Ucrainei, un razboi ilegal, injust, perfid, se desfasoara in Marea Neagra, in regiunea Marii Negre, cu atat mai mult avem tot interesul comun de a consolida securitatea in aceasta zona”, a spus Klaus Iohannis.

