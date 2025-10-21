Ingrediente

3 kg vinete coapte

2 kg dovlecei

2 kg ardei capia sau gogoșari

1500 g ceapă

500 ml suc de roșii gros sau pastă de roșii diluată

300 ml ulei

2-3 foi de dafin

Sare după gust

Piper măcinat după gust

Mod de preparare

Primul pas constă în pregătirea vinetelor și a ardeilor. Coace vinetele până când coaja se înnegrește și miezul devine moale. Curăță-le imediat și lasă-le la scurs într-o sită, pentru a elimina zeama amară. Coace ardeii până când coaja se desprinde ușor. Curăță-i de coajă, semințe și cotoare.

În timp ce vinetele și ardeii stau la scurs, te poți ocupa de pregătirea dovleceilor. Taie dovleceii cuburi și fierbe-i timp de 5-7 minute în apă cu sare. Nu curăța coaja decât cacă este deteriorată. După fierbere scurge-i bine. Dacă sunt foarte cruzi, poți da dovleceii direct pe răzătoare, fără a-i supune vreunui tratament termic.

Toacă ceapa mărunt și călește-o în ulei, la foc mic, până devine sticloasă și ușor dulce, fără a o rumeni.

Toacă vinetele, ardeii și dovleceii cât mai mărunt sau le treci prin mașina de tocat, în funcție de textura dorită (mai fină sau mai rustică).

Pune compoziția obținută peste ceapă, adaugă sucul de roșii și foile de dafin. Fierbe zacusca la foc mic, amestecând des, pentru a nu se lipi, până când scade și devine cremoasă. Durează aproximativ 1,5–2 ore tot procesul. La final, potrivește gustul cu sare și piper.

Toarnă zacusca fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și fierbe-le la bain-marie 30 de minute sau lasă-le înfășurate în pături până a doua zi. Aceste etape asigură o răcire lentă și o conservare sigură.