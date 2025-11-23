Aceasta a fost una dintre primele opțiuni ale aplicației, cunoscută inițial sub numele de „Info”, și le oferea utilizatorilor posibilitatea de a împărtăși rapid ce fac sau ce simt. Înainte de introducerea mesajelor private și a criptării end-to-end, „About” era modul prin care milioane de oameni își puteau afișa gândurile sau starea de moment.

Compania a transmis pe blogul oficial că rubrica „About” revine într-o formă îmbunătățită: „Astăzi, reintroducem și îmbunătățim rubrica About, care va fi mai vizibilă, mai oportună și mai ușor de utilizat.”

Cum funcționează noua versiune

Utilizatorii vor putea seta un text personalizat sau un emoji care să descrie starea lor, vizibil în funcție de preferințele de confidențialitate. Rubrica „About” va apărea acum în partea superioară a conversațiilor individuale și în profilul fiecărui utilizator, fiind mai ușor de observat. Mesajele introduse în această secțiune vor expira automat după o zi, dar durata poate fi ajustată din setări.

Mai mult, WhatsApp introduce și posibilitatea de a răspunde direct la un mesaj din rubrica „About” printr-o simplă atingere, transformând această funcție într-un instrument rapid de comunicare. Controlul asupra vizibilității rămâne la alegerea fiecăruia: textul poate fi afișat doar pentru contactele din agendă sau pentru un public mai larg.

Lansare pe toate dispozitivele

Actualizarea va fi disponibilă pe toate telefoanele mobile începând din această săptămână. WhatsApp subliniază că noua versiune a rubricii „About” oferă o modalitate flexibilă și rapidă de a transmite un mesaj personal, mai ales în momentele aglomerate.

