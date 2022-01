"Vreme rece, sunt -4 garade in Bucuresti la aceasta ora. De altfel, avem temperaturi negative in intreaga tara. Cele mai mari maxime vor trece usor de 0 spre 3 grade. 3 se asteapta, de altfel, si in Bucuresti.

Vorbim din nou de viteze mari ale vantului la munte, in Carpatii Meridionalii se poate ajunge si pana la 100 km/h.

Noaptea aceleasi temperaturi scazute de -10, -13 cele mai mici valori, iar cele mai marinu vor trece de 0 grade Celsius.

Vantul continua in intensificari. La munte va ninge iar in zonele inalte vantul va viscoli zapada.

-5 grade in Capitala la noapte. Vant moderat 40-50 km/h maine, fara ninsoare.

Acest sfarsit de ianuarie reprezinta si cea mai rece perioada din an", a afirmat meteorologul.